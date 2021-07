Daniel Pérez Calvo: "Me siento más cómodo con la esencia de lo que ha sido el PAR"

¿Quiere Cs concurrir con el PAR a las próximas elecciones autonómicas y locales?

No está encima de la mesa. No nos lo hemos planteado.

Pero han presentado un acuerdo de colaboración con Berta Zapater, portavoz del PAR en la DPT.

Niego la mayor. Un acuerdo requiere un documento escrito, y no hubo nada de eso. Lo que vimos en Teruel es la escenificación de un portavoz de Cs y una del PAR, que son dos formaciones que pueden converger en políticas de centro, y que lanzaron un mensaje de tranquilidad a la provincia en un momento en el que acaba de irrumpir Teruel Existe, un nuevo agente en el panorama político.

La Ejecutiva permanente del PAR desautorizó a Zapater. ¿Sigue vigente esa declaración?

En nuestro caso no cambia nada. Nuestro portavoz estaba legitimado, y lo estaba Berta Zapater. A día de hoy es la portavoz.

Con tres diputados críticos del PAR en la DPT podrían desalojar al PSOE de la presidencia. ¿Planteará una moción de censura?

En absoluto. Si algo ha hecho Cs estos dos años y nos pone en valor es haber garantizado la estabilidad política en Aragón. Para enredar, malmeter y buscar bronca y crispación que no nos busquen, que no nos van a encontrar.

¿No ha hablado de esta posibilidad con el PP, cuyo concurso sería necesario para que prosperara?

En absoluto.

¿Era conocedor de la declaración de intenciones que iban a difundir Zapater y Ramón Fuertes?

Era conocedor del hecho en sí. Al no haber un pacto escrito que firmar y negociar no hay más que comunicarlo. A mí todo lo que sea reflejar imagen de unidad y de concordia me parece estupendo, y creo que es algo que en democracia estamos obligados a hacer.

Se hace con el sector crítico con Aliaga, a tres meses del congreso. ¿No es pronto para tomar partido por uno de los dos bandos?

Se hace con la portavoz del PAR en la DPT.

Y con la oposición del vicepresidente Alberto Izquierdo (PAR).

Ahí no entro. Es una cuestión interna del PAR. Nadie podrá decir que mi partido está metiendo el palo en el avispero de los problemas internos que pueda tener el PAR. Fuertes habla con su homóloga. Si el PAR cree que Zapater no debe ser su portavoz en la DPT que actúe en consecuencia.

¿Prevén ampliar la declaración de intenciones al resto de Aragón?

No. Es un tema que nace en Teruel, y se circunscribe a Teruel por la irrupción en el tablero político de Teruel Existe. Entendemos que por la izquierda va a haber un nuevo partido y creemos que ahí tenemos la obligación de poner el centro en valor. Y hacerlo con el PAR es algo que cualquiera puede entender. En 2019, cuando nos sentamos a negociar con Aliaga y con el PP, yo al PAR, que estaba en una situación electoralmente complicada, le decía que teníamos que buscar puntos de convergencia por el centro. Siempre me he sentido muy cerca del PAR a la hora de plantear convergencia en políticas por el centro.

Pero tuvo la oportunidad de gobernar con Lambán y el PAR...

Estoy hablando de las conversaciones con el PAR junto al PP, igual de legítimas que las que podrían haber sido con Lambán.

Hay quien ve la declaración como un ataque a Aliaga, el más débil del cuatripartito. ¿Cómo afectará a su relación con Lambán?

No tiene nada que ver. A Aliaga le tengo todo el respeto del mundo, pero él dijo hace 15 días que de Cs no quiere saber nada. Se siente más cómodo gobernando con Podemos y con CHA, y lo tendrá que explicar a sus simpatizantes.

Alguno de los suyos piensa que no deberían interferir en el proceso de renovación del PAR.

Solo atiendo y respondo a quien entra por esa puerta y me hace ver su malestar. Lo ocurrido ayer lo conocía yo como coordinador autónomico, la secretaría de Acción Institucional nacional del partido, la autonómica y provincial.

¿Recibió llamadas de los críticos?

No. Esto es un partido político con una organización. No se funciona de forma asamblearia.

¿Y de Lambán o Aliaga?

No. Con Aliaga no he hablado, y con Lambán he cruzado whatsapp sobre los juegos olímpicos, los trenes... De este tema no. Sinceramente, no creo que sea un tema que tenga una interpretación política como para pensar que puede afectar al tablero político.

¿Estará en Teruel la llave de la presidencia del Gobierno aragonés la próxima legislatura?

No lo sé. La aritmética electoral es muy complicada. Sería preocupante que tuviera la llave del Gobierno de la Comunidad un partido cantonalista, que solo piensa en los intereses de una provincia. Espero que nadie olvide que Teruel Existe es un partido que ha permitido cerrar la fórmula Frankenstein, el Gobierno entregado al independentismo...

Volvemos al principio. ¿Cs y PAR tendrán listas electorales conjuntas en Teruel?

El PAR es el PAR y Cs es Cs. Tenemos planteamientos ideológicos diferentes y eso nos da nuestra propia personalidad. Podemos coincidir y trabajar juntos sin necesidad de compartir candidaturas ni formar coaliciones. Si la dirección actual del PAR se siente más cómoda con Podemos, CHA, yo lo voy a respetar. Pero serán los militantes del PAR los que tendrán que decidir dónde se sienten más a gusto, si en un espacio de moderación con Cs como socio o con otras formaciones que creo que distan bastante del sentir general de lo que es un partido de centro.

Parece más proclive a pactar con el PAR de los expresidentes Hipólito Gómez de las Roces, José María Mur y José Ángel Biel, "moderado, centrado", que con el actual integrado en el cuatripartito.

Me siento más cómodo con la esencia de lo que ha sido el PAR tradicionalmente al margen de quien pueda estar al frente.

¿Afectará la postura de Lambán sobre los indultos a su relación?

A día de hoy sería tremendamente incómodo por no decir difícilmente viable tener que formar parte de un Gobierno que ha pasado de decir que rechazaba esos indultos a decir que da un voto de confianza al presidente Pedro Sánchez. Me quedo con el Lambán que defendía y decía que ojalá Sánchez pactase los PGE con Cs y no con Bildu. Ese es mi Lambán.

¿Qué balance político hace de los dos años de legislatura y qué espera del resto?

Han sido dos años tremendamente complicados, marcados por la pandemia, donde Cs ha dado ejemplo de cómo se puede ser tremendamente útil desde la oposición siendo constructivo, proactivo. Afortunadamente vemos luz en el túnel. Cs va a seguir actuando de forma responsable desde la oposición, pero vamos a hacer una oposición más exigente para agilizar temas que se han quedado retrasados. Me entristece que un año después del cierre de la térmica no se han movido ni las hojas de los árboles. Lógicamente, no porque sea del señor Aliaga, le toca porque es su consejería, vamos a exigir y vamos a azuzar.