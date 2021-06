Sijena Sí recurrirá los indultos a los líderes independentistas para evitar que boicoteen la vuelta de las pinturas murales

La plataforma Sijena Sí recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos concedidos a los líderes del 'procés' al entender que su salida de la cárcel "amenaza" la vuelta de las pinturas murales del monasterio, que continúan expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a la espera de que sea firme la sentencia judicial que ordena su regreso.

Para legitimar su postura, el colectivo se remonta a los antecedentes del largo litigio judicial entre Aragón y Cataluña, que vivió momentos de gran complejidad y tensión cuando los responsables de la Generalitat decidieron hacer oídos sordos al mandato judicial de entrega de las 97 obras de Sijena. De hecho, las últimas 44 regresaron con el auxilio de la Guardia Civil y en plena aplicación del artículo 155.

La plataforma Sijena Sí cree que tiene motivos suficientes para creer que la historia "podría repetirse" y ver boicoteada la vuelta de las pinturas de la sala capitular. Y, por ello, su máximo responsable, Juan Yzuel, insiste en que el colectivo "no puede permanecer inactivo frente a la amenaza que estos indultos suponen para el futuro de la causa de Sijena y en especial, para la devolución de las pinturas murales". "Nuestro objetivo es evitar que vuelvan a repetirse futuras desobediencias que afecten a la plena reintegración del patrimonio expoliado a Aragón", insiste.

En su opinión, "ponerles en libertad -en referencia a los indultados- supone que puedan reincorporarse y asumir altas responsabilidades en el actual Gobierno catalán o en los partidos que lo dirigen, lo que les abre la oportunidad para, en nombre de la independencia que defienden y de los derechos que dicen tener sobre los bienes de Sijena, vuelvan a actuar de la misma forma", subraya. "Y más después de haber afirmado que volverían a hacer lo que hicieron", añade.

Desde el colectivo ciudadano, se explica que la sentencia judicial de devolución de las 97 obras del monasterio de Sijena "es la única dictada por un tribunal ordinario que ha sido desobedecida por los responsables políticos de la Generalitat". Y no solo por uno de sus consejeros sino por dos, por el que fuera consejero de Cultura, Santi Vila y por su sucesor en el cargo, Lluis Puig (fugado en Bélgica). Ambos tienen una causa abierta por desobediencia a la autoridad al haberse negado a entregar las 44 obras retenidas en el Museo de Lérida.

Los responsables de la plataforma Sijena Sí entienden que la decisión de incumplir las sentencias fue tomada "dentro de la estrategia secesionista del Ejecutivo catalán", es decir, bajo el convencimiento de que el proceso de independencia culminaría con éxito y el juzgado oscense dejaría de tener jurisdicción en Cataluña. También están seguros de que cualquier decisión relacionada con la causa de Sijena se debatía en el seno de los partidos y colectivos liderados por los independentistas, ya que de otra manera resultaría "incomprensible" el riesgo asumido por los exconsejeros de Cultura y además, aseguran que fue el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el que frustró la entrega voluntaria de las piezas a Aragón acordada en los compases iniciales del proceso por Santi Vila.

El recurso de la plataforma solo se dirige contra siete de los nueve políticos a los que el Consejo de Ministro ha concedido la medida de gracia, los seis que formaban parte del Ejecutivo catalán (Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turrul y Joaquin Forn) y el dirigente de la asociación Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. La medida no afecta al que fuera líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ni a la entonces presidenta del Parlament, Carmen Forcadell. Para el colectivo, ninguno de los dos tuvieron participación en las decisiones relacionadas con la causa de Sijena. Jordi Cuixart está incluido después de que de forma reciente el exconsejero Santi Vila afirmara en un medio de comunicación catalán que las decisiones que tomó sobre los bienes en litigio fueron alcanzadas «de mutuo acuerdo» con Ómnium Cultural.

Sijena Sí es una plataforma ciudadana, "plural y unida", subrayan, que surgió con el apoyo de todas las formaciones políticas de Los Monegros y que fue constituida en defensa del tesoro artístico de Sijena. Las pinturas murales son la principal joya del cenobio. El juzgado de Instrucción número 2 de Huesca ya ha dictado a favor de su vuelta y además, su sentencia ha sido refrendada por la Audiencia Provincial. Ahora mismo, su ejecución está pendiente del fallo del Supremo. Las pinturas fueron arrancadas por el funcionario de la Generalitat Josep Gudiol en los momentos iniciales de la Guerra Civil española y en la actualidad, están «en precario» en el MNAC, es decir, en mero depósito, sin haber sido donadas ni adquiridas.

A nivel legal, tienen el camino allanado para ver prosperar su recurso ante el Tribunal Supremo, ya que existen antecedentes de indultos recurridos y ganados por asociaciones y además, en materia de interés patrimonial, la legitimación es pública.

La plataforma también deja constancia de su opinión sobre la medida de gracia aplicada, al asegurar que "no se pueden conceder unos indultos de esta envergadura constitucional sin el dictamen favorable de los órganos judiciales. No se puede identificar la razón de estado con la utilidad personal o caprichosa de sus gobernantes. A la postre, como advertimos, nos tememos que la sentencia final de las pinturas murales de Sijena vuelva a ser desobedecida y resulte una proeza su ejecución, por lo que vamos a luchar judicialmente para que esto no suceda de nuevo".

La plataforma, que ha dado a conocer su nueva acción política este miércoles en Sariñena, insta a toda la población a apoyar su petición por el regreso de las pinturas murales de Sijena así como a solidarizarse con los gastos que estos recursos judiciales supondrán entrando en la página www.sijenasi.com.