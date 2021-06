Polémica en el PP al querellarse Sebastián Contín contra Pedro Navarro por injurias y calumnias

Las aguas bajan revueltas en el Partido Popular de Aragón. El exdiputado Sebastián Contín ha decidido querellarse contra Pedro Navarro, parlamentario en el Congreso por Zaragoza, por haber «recrudecido su ofensiva» contra él de forma «irracional».

Según Contín, Navarro le acusa de haber extorsionado «de modo delictivo con unos supuestos vídeos de carácter sexual a una joven afiliada». Tras renunciar a su acta en las Cortes de Aragón de forma voluntaria en el año 2020, asegura que ahora ha decidido decir «basta» y acudir a los tribunales.

Por su parte, el diputado nacional Pedro Navarro manifestó ayer, al recibir la llamada de HERALDO, que no conocía estas acusaciones. «No tengo nada que decir hasta que no sepa de qué me tengo que retractar», indicó. Sí reconoció que le sorprendió que la letrada de Contín sea la podemista y expresidenta de las Cortes de Aragón Violeta Barba.

El 10 de septiembre se celebrará el acto de conciliación tras el que Contín decidirá si sigue adelante con la querella. Asegura que, a pesar de ese trámite previo, esa sería su intención. De momento, el caso está en un juzgado de primera instancia. Si prosperara, pasaría al Tribunal Supremo, por la condición de aforado de Pedro Navarro.

Contín remitió un escrito a varios cargos del Partido Popular a los que les anticipaba el proceso que estaba dispuesto a iniciar. Según sostiene, los rifirrafes entre ambos vienen de lejos Aunque al principio afirma que se lo tomaba con paciencia, el exparlamentario considera que tras dejar su vida política «sin hacer ruido» para volver a su vida profesional, estas «últimas acusaciones» le llevan a no tolerar «ni una sola barbaridad más».

Considera que al tratarse de un diputado del Congreso, Navarro dispone de un altavoz que magnifica las calumnias «abusando de su posición para darles pátina de veracidad como uno de los máximos representantes de los ciudadanos y del PP, y llegando a un público más amplio».

A los cargos del PP, les recuerda en su escrito que Navarro siempre tuvo «una obsesión más especial» contra él e incluso sugiere que «a pesar de la cacería» a la que dice que le sometió «nunca» le dio importancia «porque partía de una ficción: que competíamos».

Señala que esta vez ha ido más lejos porque le acusa de cometer delitos y considera que no sabe por qué. «No me gusta que mi nombre quede manchado. Tiene fijación patológica conmigo. No puedo más y estoy en mi derecho de defenderme», zanja.

Los dos reconocen que no han hablando sobre este tema, y Contín avisa de que será su representación letrada quien lo haga. Su abogada es Violeta Barba, a la que el mismo Navarro cuestionó en su época de concejal de la capital aragonesa al instar, sin éxito, a que se revisaran en el Ayuntamiento de Zaragoza dos contratos en los que había participado la pareja de la expresidenta.

Contín, en este mismo escrito remitido a varios cargos del Partido Popular en Aragón, les informa de que pedirá «los informes periciales necesarios por si la voluntad de dañar conllevara para él riesgos que van más allá de la difamación habitual». Además, dice que en el curso de la querella pedirá «las pruebas testificales precisas para defender mis derechos, mi honor y mi imagen». El exparlamentario aragonés reitera que ni su familia ni su pareja tienen por qué «aguantar monstruosidades». Y concluye que «el querellado siempre hace más daño de lo que pretende».