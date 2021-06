Repollés insiste en que Aragón pasará "pronto" a fase 1 y los militares dejan ya de rastrear

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha insistido este lunes en que Aragón pasará "pronto" al nivel de alerta 1; aunque no ha detallado si será ya durante esta semana. Sin embargo, la positiva evolución de la situación epidemiológica sí que permite prescindir de los militares que durante los últimos ocho meses han estado colaborando con el Gobierno de Aragón en las labores de rastreo. "Han sido 250 miembros de las Fuerzas Armadas, que han ido rotando y que durante aproximadamente 270 días consecutivos han hecho más de 300.000 llamadas a aragoneses", ha especificado la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.

Ambas han acudido a primera hora de la mañana al Hospital Militar de Zaragoza para mostrar su agradecimiento por este trabajo, que ya finaliza. "Recibir la llamada de los distintos militares era una especie de halo de luz porque a ellos les correspondía hacer aquellas en las que se les comunicaba que no tenían el covid", ha recordado Alegría. En este sentido, Repollés ha recordado que durante los primeros meses la operación Baluarte se centró en los centros educativos, para después hacer el seguimiento de los mutualistas: "En las últimas fechas han comunicado los resultados negativos y ayudado a gestionar las cuarentenas".

Respecto a los profesionales sanitarios que en estos momentos llevan a cabo las labores de rastreo, la consejera ha detallado que, conforme disminuye la curva epidemiológica, "se van reduciendo los efectivos dedicados a estas labores". Por un lado, han finalizado las contrataciones extraordinarias llevadas a cabo por esta causa y aquellos a los que se les reconvirtió para llevar a cabo los rastreo "están volviendo a sus ocupaciones habituales". "Muchos están contribuyendo a la campaña de vacunación, que es lo que actualmente nos está consumiendo más recursos", ha señalado.

Adiós a las mascarillas, pero con prudencia

La delegada del Gobierno ha recalcado que durante el primer fin de semana en el que se ha permitido no usar la mascarilla en espacios exteriores (aunque con limitaciones) no se han producido actitudes "insolidarias". En un sentido similar se ha manifestado Repollés, quien ha señalado que los comportamientos han sido "muy cívicos" y que la gente ha sido "muy cuidadosa" con el cese del uso de la mascarilla en espacios abiertos. "Yo diría que la gente es bastante reticente a liberarse de ella", ha concluido. Por su parte, Alegría ha puntualizado que hay que "alegrarse moderadamente" de la mejora de la situación, pero "no abandonar nunca la prudencia". "Tiene que seguir siendo nuestra mejor consejera", ha subrayado.

Repollés ha insistido en que la variante Delta "no preocupa" y que la previsión es que en las próximas semanas se convierta en la mayoritaria. "Posteriormente seguro que aparecerán otras. Las vacunas son efectivas con estas cepas y no nos va a modificar en absoluto la estrategia de vacunación ni de los contactos", ha recalcado. De hecho para esta semana se prevé otro récord de vacunación, tras distribuirse un total de 116.930 dosis de Pfizer (76.470), Moderna (3.120), Astrazeneca (33.640) y Janssen (3.700). De estas, 86.729 están destinadas a segundas dosis, 30.002 para primeras dosis de los diferentes grupos de edad, 30 para pacientes de alto riesgo, 24 para personal de Salud y 145 a residencias. "Se incrementará mucho el porcentaje de personas completamente inmunizadas que ahora está en torno del 40%", ha puntualizado Repollés.

Durante esta semana está previsto que lleguen 151.000 dosis: 85.410 dosis de Pfizer, 8.600 de Moderna y 57.000 de Astrazeneca. Actualmente, la vacunación en Aragón está disponible para todos los nacidos antes del 31 de diciembre de 1983. Respecto a los siguientes grupos etarios, la consejera ha explicado que entre esta semana y la próxima se comprobará el volumen de personas que se están citando y se adecuará la oferta a la demanda, puesto que se llega a una época complicada, como es el verano; y con unos grupos de edad por debajo de los 35 años. "Si llegan más dosis, tendremos que abrir más franjas de edad y aumentar las posibilidades de citarse, como siempre hemos hecho. El compromiso de que todas las dosis que llegan serán administradas", ha afirmado.