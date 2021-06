El rechazo a la vacuna, por debajo del 10% en el primer medio año de la campaña

El rechazo a la vacuna contra la covid-19 está por debajo del 10% seis meses después del inicio de la campaña, un resultado "satisfactorio" en palabras del Gobierno de Aragón, sobre todo teniendo en cuenta las "dudas públicas" mostradas en el último medio año con fórmulas como las de Astrazeneca o Janssen. Los datos de la Consejería de Sanidad revelan coberturas superiores al 92% entre los mayores de 70 años.

En el grupo de 75 a 79, el porcentaje alcanza el 93,9%, mientras que entre los aragoneses de 80 años y más está en el 93,4%, unos niveles "altísimos", según recalcaron desde el Departamento, sobre todo si se comparan con los campañas como la de la gripe. Para el Ejecutivo autonómico, estas cifras representan "un acto de responsabilidad" por parte de la población aragonesa, ya que, como recordaron, vacunarse "no solo supone protegerse a uno mismo, sino a los demás". Señalaron, asimismo, que cada vez que se abren agendas se recibe una avalancha de solicitudes. Tanto es así que la web y la aplicación de Salud Informa tienden a colapsarse cada vez que se anuncian nuevos grupos de edad.

Sí bajan del 90% las personas de entre 60 y 64 (84,1%) y las de 50 a 59 (79,5%). Aquí, no obstante, concurrirían varios factores. A quienes han rechazado de plano la vacuna se unen aquellos que han pasado el coronavirus hace menos de seis meses y no pueden acceder, por ahora, a su primera dosis. También los que han decidido esperar por las dudas generadas con Astrazeneca. Todos, sin embargo, mantienen abiertas sus agendas, por lo que podrán coger cita en cualquier momento.

Más incertidumbre hay con lo que sucederá a partir de ahora. Sanidad prevé que los mayores de 18 años hayan recibido al menos una dosis entre finales de julio y principios de agosto, aunque es consciente de que, tradicionalmente, estos grupos de edad son más reacios a la vacunación.

Un inicio excesivamente lento

Julio comenzará con una distribución récord de 115.658 dosis. Y aunque la mayoría irán a completar pautas, no se descarta que la DGA abra hasta cuatro cohortes y termine la semana dando citas a los mayores de 34, una realidad muy distinta a la vivida en diciembre y enero.

En estos seis meses se han administrado 1.168.791 vacunas. Esto se traduce en que un 60% de los aragoneses mayores de 18 años tienen al menos una dosis y un 40%, la inmunidad frente al virus.

El proceso, no obstante, empezó "excesivamente lento", según el presidente de Fasamet, Leandro Catalán. "En el primer trimestre no se alcanzaron las cifras deseadas por la falta de viales. El segundo, en cambio, ha sido más vivo. Julio no va a ser fácil. Faltan manos para cubrir los turnos de vacaciones, pero urge vacunar para alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo", comentó.

Gran parte de la plantilla, agregó Inmaculada Marco, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, ha llegado al verano "agotada por la sobrecarga de trabajo". "Pero también contenta y satisfecha por el trabajo realizado. Se ha hecho lo que se tenía que hacer", recalcó. En las últimas semanas han sido necesarios "verdaderos encajes de bolillos" para compatibilizar la atención con los permisos vacacionales de julio y agosto. "Estoy segura de que, a pesar de todo, se seguirá vacunando al mismo ritmo. Para finales de julio, si nada se tuerce, esto puede ir muy bien", afirmó.

Pese a los problemas iniciales, colegios profesionales, sindicatos y DGA se muestran satisfechos con el sistema de autocita y el hecho de haber centralizado la campaña en los ambulatorios, alejándose de los ‘vacunódromos’ deMadrid o la Comunidad Valenciana. "La logística es adecuada y está funcionando bien. Se está siendo muy eficiente y se están haciendo verdaderos esfuerzos para localizar candidatos y que no se pierda ni una dosis", dijo Marco.

Catalán, por su parte, destacó la importancia que ha tenido haber podido contar con espacios alternativos, como centros sociales o parroquiales, para desaturar los centros de salud de la Comunidad.