"La mascarilla es una protección que ha tenido un papel fundamental en el control de la pandemia"

La mascarilla ha dejado ya de ser obligatoria en exteriores, pero su uso generalizado permanecerá en el ámbito sanitario. En los hospitales y centros de salud seguirá siendo una medida de protección que ya se ha incorporado a la rutina. El suministro de este material de la central de compras del Servicio Aragonés de Salud a los sectores, de hecho, se ha multiplicado casi por ocho desde el inicio de la crisis por el coronavirus. Si en 2019 fueron 1.454.290 unidades, entre junio de 2020 y mayo de 2021 se ha pasado a 11.154.680.

Para Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, la mascarilla "ha tenido un papel fundamental en el control de la pandemia". "Desgraciadamente -dice- los planteamientos nunca han sido sanitarios, sino políticos: cuando no había mascarillas había que decir a la población que no eran necesarias. La obligatoriedad llegó cuando empezó a haber suficientes". En su opinión, a partir de ahora debe imperar "la precaución" porque "la pandemia todavía no está controlada".

La falta de equipos de protección (epis) marcó la primera oleada, en primavera de 2020, y derivó en sentencias del TSJA que condenaron al Gobierno de Aragón a dotar de los epis necesarios al personal sanitario. La logística, desde entonces, ha evolucionado al mismo tiempo que la epidemia mundial, hasta alcanzar unas elevadas cifras que garantizan un suministro adecuado y puntual a los centros y un ‘stock’ suficiente para prever posibles rebrotes.

La comparación mensual confirma cómo ha ido aumentando la dotación de este material en Atención Especializada y Primaria. En enero de 2019, se distribuyeron 68.960 mascarillas (la inmensa mayoría, 68.800, quirúrgicas; y el resto, 160, FFP2), mientras que en enero de 2021 el dato global alcanzó las 918.820 unidades: 667.800 quirúrgicas y 251.020 FFP2. En los últimos dos meses ha descendido la compra de este material. En mayo fueron 683.951 y en abril, 692.190; lejos de las contabilizadas en octubre o noviembre de 2020, 1.068.528 y 1.010.920, respectivamente.

Desde el Departamento de Sanidad explican que podría estar relacionado con que los centros también disponen de ‘stock’ y, por lo tanto, "todos los suministros que se hacen no se trasladan a consumos en el mismo mes, sino que hay decalajes". "Hay que tener en cuenta -aseguran- que a estas alturas, y sin fallos de suministro durante tantos meses, todos los centros están fuertemente aprovisionados". Además, al haber menos presión asistencial covid, hay menos personas en estas áreas, donde los protocolos de utilización (especialmente de FFP2) son más exigentes, de manera que baja el consumo.

"Ha venido para quedarse"

Los expertos creen que este medio de protección no va a desaparecer de los centros sanitarios ni de la vida cotidiana. Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología y profesor de Salud Pública en el campus de Huesca, apela al "sentido común", porque "el riesgo cero no existe", el "virus sigue circulando" y la incidencia acumulada "está más alta que hace un año". "Nos salva que tenemos cada día mayores porcentajes de vacunación, aparecen pocos casos entre la población mayor y frágil y la presión sobre los hospitales ha disminuido", pero no hay que perder de vista, afirma, que "hay grupos de edad que solo han recibido una dosis" o determinadas franjas de edad que todavía no son susceptibles de vacunarse.

"Es una protección fundamental y al comienzo de la epidemia uno de los problemas era que no había mascarillas ni epis, porque la transmisión de este virus es más respiratoria que por contacto". "La mascarilla -resume- ha venido para quedarse", en referencia a su uso durante procesos catarrales, por ejemplo, para evitar la transmisión de enfermedades.