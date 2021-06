Felipe Faci: "Sería mejor vacunar a los alumnos antes del inicio del curso"

Se acaba de cerrar un curso complicado. ¿En qué momento considera que la situación ha estado a punto de írsele de las manos?

La verdad es que no se fue en ninguno. Sí que es cierto que en las primeras semanas hubo más cierres porque se extremaron las medidas de control y protección, pero se detectó desde el ámbito sanitario que no hacía falta confinar tantos grupos y que era suficiente con el aislamiento de los contactos estrechos.

¿El cambio de protocolos ayudó a rebajar las aulas en cuarentena?

Permitió que la afección en la actividad ordinaria fuera menor, pero garantizando las medidas de seguridad sanitaria.

¿Podemos concluir que los colegios son sitios seguros?

Se ha demostrado que los planes de contingencia han funcionado, se ha trabajado bien y ha habido una gran responsabilidad por parte de las familias y los alumnos.

La mascarilla ya no es obligatoria al aire libre. ¿Y en los patios?

Como en la mayor parte de los recreos no se va a poder controlar las distancias, contemplamos que se siga utilizando.

Si los ensayos clínicos en menores de 12 años demuestran que la vacuna es segura y eficaz. ¿Es partidario de vacunarlos a todos?

Creo que es muy bueno que se haya autorizado ya la vacuna para los de 12 a 16 años porque permitirá normalizar el curso escolar y, en la medida en la que se apruebe en otras edades, supondrá extender la normalidad a todas las etapas educativas.

¿Preferiría que se vacunara a los escolares antes del inicio del curso o sería más cómodo organizarlo en los propios institutos?

Es mejor que estuvieran antes del inicio de curso, ahora bien, si por logística y facilidad de la vacunación es bueno hacerlo en los centros educativos, estaremos a lo que dicte la autoridad sanitaria.

Con todos los profesores vacunados y también los alumnos, ¿se podría relajar el uso de la mascarilla para estas etapas?

Conforme vaya avanzando la pandemia, nos adaptaremos y flexibilizaremos en función de lo que digan las autoridades sanitarias. La idea es llegar a la normalización total, es decir, a que se pueda desarrollar la actividad como se hacía antes de esta crisis. ¿Cuándo podremos llegar a este punto? No lo sabemos. Esperemos que a lo largo del curso. De momento, se seguirá utilizando porque se ha demostrado que ha sido el instrumento más eficaz para que los centros sean lugares seguros.

¿Cómo serán las extraescolares a partir de septiembre?

Se está trabajando en un protocolo específico. La idea es que puedan ser actividades grupales, individuales, al aire libre y en espacios cerrados.

¿Bajará el precio de madrugadores tras dispararse este año?

Habrá un grupo estable de convivencia de aula, otro de comedor y un tercero de madrugadores. Esto nos permitirá flexibilizar y volver a aumentar las ratios.

El protocolo de ventilación se mantiene. ¿Cómo se hará para que los niños no pasen frío en clase como ocurrió el año pasado?

El protocolo de ventilación tiene que ser así porque es otro de los elementos que ha contribuido a que los centros sean espacios seguros. Veremos si, según avance el curso, esta es una de las medidas que se puede flexibilizar.

Se habla de la digitalización de la educación, pero sigue siendo una asignatura pendiente.

Durante la pandemia hemos visto que la formación del profesorado es más eficaz haciéndola ‘online’. También hemos descubierto que un niño que, por enfermedad tiene que estar unos días en su casa, puede estar atendido a través de los medios digitales y que estos dispositivos fomentan el trabajo colaborativo en el aula. La digitalización es una forma de aprender diferente.

¿Lanzará este curso los ciclos para formar a los profesionales de Amazon y Becton Dickinson?

La FP debe de ser una herramienta eficaz para mejorar la cualificación y el empleo de calidad. Y servir para mostrar la fortaleza de una comunidad a la hora de atraer empresas. Estamos trabajando en esa dirección y en todo lo que es la tecnología digital. No solamente con ciclos, si no con los cursos de especialización (másteres). El pasado año pusimos en marcha el de Internet de las Cosas y este comenzará el de Ciberseguridad, ambos relacionados con Amazon.

Este curso comienza la Ley Celaá. ¿Mantendrá la DGA su compromiso con la escuela concertada?

Desde mi punto de vista, los conciertos educativos quedan garantizados con esta legislación. El hablar de plazos de renovación no supone una agresión, se trata de una cuestión de gestión. El compromiso que tiene este Gobierno es la estabilidad en la educación y que las familias puedan elegir el centro que quieran.

Ha habido críticas respecto a los suspensos para pasar de curso. ¿Cómo se adaptará en Aragón?

Lo que es importante es la adquisición de los aprendizajes y las competencias, pero nos quedamos simplemente con que un alumno pasa con dos asignaturas pendientes o tiene que repetir. Si un estudiante pasa de curso, lo hará porque ha adquirido las competencias que tenía que adquirir.

¿Y el resto de la legislación?

Se está trabajando en los currículos, basados fundamentalmente en competencias y no en contenidos. Lo que queremos es que el de Aragón tenga un matiz propio. Si hablamos de románico, que sea del románico aragonés. No solo en una asignatura, si no que a lo largo de todas las áreas se vea que hay un contenido de lo aragonés y que la escuela rural esté reflejada.

Tras las obras iniciadas en colegios durante estos meses. ¿Cuál llegará para septiembre?

Las obras iniciadas finalizarán a lo largo del curso que viene. No obstante, no hemos dejado de escolarizar a nadie que viva en Valdespartera, Arcosur o Parque Venecia porque la obra estuviera en una fase u otra. Es el compromiso más importante que adoptó el Gobierno de Aragón hace unos años y lo estamos cumpliendo.

¿Con cuántas aulas prefabricadas comenzará el curso?

Ahora estamos estudiando la contratación. No puedo dar una cifra, pero sí que habrá alguna más que el curso pasado.

La propuesta es recuperar los espacios y para ello las ratios deben volver a su origen. ¿Se da ya por hecho que no se mantendrá el refuerzo de profesores?

Los recursos humanos complementarios se pusieron para atender una situación determinada. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo para desdoblar clases y sustituir al profesorado que ha estado confinado o de baja. Hemos duplicado las sustituciones. Lo que sí que vamos a mantener son los programas de refuerzo.

¿Tienen los profesores sobrecarga de trabajo?

Una cosa es la burocratización, que esas estamos trabajando por reducirla. En el resto, este año ha sido un complicado y todos nos hemos visto de alguna manera sobrecargados. De ahí siempre mi agradecimiento. Yo creo que el trabajo de los docentes es equilibrado y que se hace desde la profesionalidad y la vocación.

¿Los profesores de secundaria recuperarán las 18 horas lectivas en el curso 2022-2023?

No puedo dar una fecha porque el trabajo se está centrando en la pandemia, pero considero que es una reclamación legítima y de esa manera la estamos tratando.

Algún sindicato cifra en 6.000 las plazas que se deberían convocar en los próximos 4 años. ¿Con qué cifra trabaja usted?

Para reducir la tasa de interinidad lo que hay que hacer es convocar oposiciones todos los años y que la oferta de empleo que hagamos sea mayor que la tasa de jubilación. Eso es primordial y es lo que estamos haciendo desde 2015. 6.000 me parece una cifra excesiva, la idea es situar una tasa de interinidad por debajo del 8%.