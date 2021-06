Aragón crea tendencia en Instagram

Aragón está en el punto de mira y despunta entre las preferencias de la prolífica comunidad de viajeros españoles de Lonely Planet en Instagram (@lonelyplanet_es), que cuenta ya con más de 110.000 activos e incondicionales seguidores entre sus filas. En el blog de esta prestigiosa editora de guías de viajes –considerada una de las mejores del mundo– el Parque Nacional de Ordesa lidera las mejores experiencias en los Pirineos; la Seo de Zaragoza encabeza la lista de las 20 catedrales más bonitas del país; y en el apartado ‘Visita los castillos más espectaculares de España’ se lee que "el reino de los cielos está en Aragón": Loarre.

A estas alturas, nadie duda del tirón ni de la influencia que ejerce sobre los viajeros del siglo XXI, a la hora de elegir destino, la más visual de las redes sociales, en la que comparten fotos, sugerencias y sensaciones miles de ‘instagramers’. Para encender el debate en la red y conocer los gustos de sus seguidores: la mejor playa, los pueblos con mayor encanto, los espacios naturales más espectaculares..., los responsables en España de Lonely Planet pusieron en marcha, hace unos meses, unas exitosas "macroencuestas" de participación, que llegan a actuar como verdaderos catalizadores turísticos.

En el último de sus sondeos, realizado hace un par de semanas, la editorial invitaba a sus ‘instagramers’ a elegir, entre 12, la mejor experiencia para conocer y disfrutar en los Pirineos, incluyendo destinos tanto naturales como culturales a ambos lados de la frontera. Bajo el 'hashtag' #LoMejordelosPirineos, más de 45.000 viajeros inclinaban la balanza a favor del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo oscense, desbancando en la final al Parque Nacional de Aguas Tuertas, en Lérida. La Selva de Irati (Navarra) y el románico del valle de Boí (Lérida) quedaron en tercera y cuarta posición. Y este no es el primer reconocimiento, en septiembre del año pasado, en una «reñida» final con el Valle de Arán (Lérida), el de Ordesa era aclamado por más de 31.000 viajeros como el más bonito de España; en esta ocasión, los de Benasque (Huesca) y del Pas (Cantabria) se hacían con unos honrosos tercer y cuarto puesto.

Con una superficie de 15.600 hectáreas y una afluencia que ronda los 600.000 visitantes al año, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es la joya de la corona del Pirineo Aragonés por su belleza y la gran riqueza y diversidad de mundos naturales que atesora Rafael Gobantes

Un lugar grandioso

Con una superficie de 15.600 hectáreas y una afluencia que ronda los 600.000 visitantes al año, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es la joya de la corona del Pirineo Aragonés. Lo sabe bien el naturalista, escritor y fotógrafo Eduardo Viñuales, que se enamoró de sus senderos y cumbres con apenas 20 años, cuando trabajaba como guía informador del parque: "¡Qué mejor ‘oficina’ para iniciarme como naturalista y poder sensibilizar sobre la necesidad de preservar las montañas!", exclama. "Ordesa es un lugar pequeño pero grandioso –continúa–, al fin y al cabo, los Pirineos son una pequeña cordillera, pero son muchos los que vienen de otros países, que no dudan al afirmar que nunca han visto una montaña tan bonita como el Monte Perdido, con el gran cañón". Toda la historia del pirineísmo, explica Viñuales, se forjó en torno a esta montaña, la más valorada por delante del Aneto o el Posets, mucho más altas. El parque entraña además lugares míticos, como la brecha de Rolando, "una tajadura en la roca a 2.800 metros de altura", que atrapa y envuelve al viajero con su leyenda y "el simbolismo de las alturas".

"Son muchos los que vienen procedentes de otros países, que no dudan al afirmar que nunca han visto una montaña tan bonita como el Monte Perdido, con el gran cañón"

La cascada del Estrecho es uno de los espectaculares saltos de agua que salpican una de las rutas preferidas por los visitantes del parque Rafael Gobantes

"Luego está esa roca caliza, que tiene un encanto tan especial y que el agua ha disuelto durante miles de años, creando esas ‘arquitecturas’ geológicas impresionantes, que son sus cañones y gargantas", añade, para continuar enumerando las bellezas y riqueza "de una diversidad de mundos naturales impresionante". "Al que le gustan los pájaros se encuentra con el quebrantahuesos, la perdiz nival, el treparriscos; si hablamos de flores: orquídeas y toda una gradación de bosques, desde los encinares con madroño, pasando por los hayedos, pinares, robledales y, finalmente, la alta montaña, donde hay especies más emparentadas con el Ártico". Ordesa es una maravilla, no cabe duda, pero lo mejor –y en este aspecto insiste mucho el naturalista– es que está "muy bien conservado y protegido por el hombre, que interviene de una manera armónica a través de la ganadería extensiva y el pastoralismo, y no hay agresiones reseñables, no hay tendidos eléctricos, no hay urbanismo... y eso es algo que los naturalistas y la gente que amamos la naturaleza valoramos mucho. Ordesa –concluye– es un ejemplo del desarrollo sostenible".

El trascoro de la Seo de Zaragoza, de efecto espectacular, fue mandado construir por el arzobispo don Hernando de Aragón, nieto del rey Fernando el Católico, en 1557 y sus relieves representan escenas de santos populares aragoneses. La grandiosidad del interior de la catedral, dominada por la verticalidad, impresiona al visitante Oliver Duch

La Seo de Zaragoza, la mejor catedral de España

A principios de este mismo mes, en otra macroencuesta lanzada en Instagram por Lonely Planet, casi 96.000 viajeros españoles designaban la Seo de Zaragoza como la catedral más bonita de España, por delante de las todopoderosas sedes catedraliceas de Santiago de Compostela, Burgos y León. A David de Medina, coordinador de la gestión cultural de la Seo zaragozana, este reconocimiento le extraña más bien poco. Casi todo el que llega Zaragoza, apunta, "viene con la basílica del Pilar en la cabeza», pero, cuando visitan la Seo, «se llevan una gran sorpresa; nadie se imagina lo que aquí se va a encontrar". De hecho, han comprobado que la visita, que suele durar unos 45 minutos, se suele alargar hasta hora y media. El maravilloso retablo del altar mayor, obra maestra del siglo XV, labrado en alabastro policromado, actúa como un potente imán y es una de las "paradas favoritas".

"Casi todo el que llega Zaragoza viene con la basílica del Pilar en la cabeza. Pero, cuando visitan la Seo, se llevan una gran sorpresa; nadie imagina lo que aquí se va a encontrar"

La visita turística a la Seo incluye El Pilar, los museos de tapices y Pilarista, el Rosario de Cristal y la subida a la torre en el ascensor panorámico Guillermo Mestre

De Medina reconoce que iniciativas como las de Lonely Planet en la red suponen un auténtico espaldarazo y generan una "visibilidad maravillosa" de nuestro patrimonio, sobre todo, después de un año tan duro de pandemia como el que hemos pasado. "Cada vez llegan más visitantes procedentes de Madrid y de Barcelona, y también muchísimos franceses, atraídos, específicamente, por el Museo de Tapices, con excelentes críticas tanto del publico general como del especializado", añade. La comunidad internacional ha descubierto que la Seo atesora una de las mejores colecciones del mundo de tapices de la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII, tejidos en los famosos talleres europeos de Arrás, Tournai y Bruselas. Es, sin duda, una de las joyas del patrimonio español.

Para el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza Guillermo Fatás, la Seo tiene dos interpretaciones principales. La primera, ejerce un gran atractivo sobre el visitante "por la acumulación de estilos –y, por lo tanto, de mentalidades– en un largo periodo de tiempo que va desde 1121 hasta el siglo XXI". Del exterior, Fatás destaca su "monumental torre campanario, obra de un arquitecto de los papas (s. XVII), unos ábsides románicos de particular robustez, atractivos elementos góticos, un elevado y singular cimborrio y un gran paño a la islámica ejecutado en el siglo XIV por alarifes musulmanes traídos expresamente de Sevilla, más una fachada dieciochesca, de un barroco elegante". Su interior es deslumbrante e imposible de resumir en pocas palabras: "Además del extraordinario retablo mayor gótico y de la aneja capilla de San Miguel, con una cubierta sorprendente de madera y un sepulcro borgoñón de gran calidad, hay casi una veintena de capillas, el trascoro de efecto espectacular, y diversos alardes de escultura ornamental barroca, de proporción colosal. Es difícil no quedar boquiabierto", afirma.

"La Seo era templo en el que el rey de Aragón era ungido sacramentalmente y coronado –ceremonia que nunca se realizó fuera de la Seo–, con lo que se convertía en cabeza no ya del reino, sino de la Corona de Aragón"

Su segundo atractivo, explica el catedrático, no es visible, sino histórico, "pero muy potente y adictivo cuando se conoce. Sobre edificios dedicados al culto imperial romano y a la oración coránica, se alzó este verdadero ‘templo de Estado’, sede habitual de las Cortes del Reino, lugar de designación del Justicia y, sobre todo, templo en el que el rey de Aragón era ungido sacramentalmente y coronado –ceremonia que nunca se realizó fuera de la Seo–, con lo que se convertía en cabeza no ya del reino, sino de la Corona de Aragón".

El milenario castillo de Loarre (Huesca) está considerado como la mejor fortaleza románica, del siglo XI, conservada de Europa. El pasado mes de mayo fue elegido por los seguidores de la cuenta de Instagram de Lonely Planet como el más bonito de España Pablo Segura

El reino de los cielos está en Loarre

"Los que lo conocemos y amamos, ya sabíamos que Loarre era el castillo más bonito de España, pero, ahora, lo sabe todo el mundo", afirma Roberto Orós, gerente de la empresa que gestiona, desde hace 20 años, la fortaleza oscense, que el pasado mes de mayo se alzaba con el título, tras disputarse la final, ni más ni menos que con el consagrado Alcázar de Segovia y eliminar a 14 candidatos, en la cuenta de Instagram de Lonely Planet España. "Es una medalla más en la solapa, pero, cada día, las medallas nos las otorgan en foros más reconocidos", añade Orós, que revela que el gran secreto que esconde el castillo románico mejor conservado de Europa es, precisamente, "su autenticidad". "Loarre es un manual de iniciación a la historia de Aragón y de España con total autenticidad", sentencia. Y presume de la "satisfacción del público" con las visitas guiadas, que "en las valoraciones en Google, le otorgan un 4, 8 o un 5, sobre 5". Y visitas no le faltan: desde 2002, la icónica fortaleza aragonesa del siglo XI ha recibido más de un millón y medio.

"El castillo de Loarre es un manual de iniciación a la historia de Aragón y de España con total autenticidad". "Si piensas en la Edad Media, piensas en Loarre"

Desde 2002, más de un millón y medio de personas han pasado por el recinto de Loarre. Sus visitas guiadas son muy bien valoradas por los viajeros Pablo Segura

Levantado en tiempos de Sancho III el Mayor (1004-1035) y reconstruido a partir de 1073 por Sancho Ramírez, desde sus muros se preparó el asedio a Huesca, en 1094, en el que el rey de Aragón perdió la vida. Su apasionante y decisiva historia en la creación del Reino y su pureza arquitectónica, anclada en el siglo XI, inspiraron a Luis Zueco, escritor e historiador, para crear la trama y los personajes de su novela histórica ‘El Castillo’ (2015). "Si piensas en la Edad Media, piensas en Loarre. Yo quería escribir una novela sobre la construcción de un castillo y también quería que ese castillo se pudiera visitar; que lo que el lector iba a leer en mi novela, lo pudiera ver ‘in situ’, de verdad. Y eso solo lo consigue en Loarre", argumenta el novelista. "Loarre tiene que ser ‘el castillo’, ese que, cuando alguien en Tokio piense en la Edad Media, piense en él. Eso es posible, no es una utopía".

Y camino lleva. La fortaleza milenaria se ha convertido en un escenario de cine, sobre todo, desde que en 2005 Ridley Scott lo encumbra en su película ‘El reino de los cielos’. Antes, en 1982, Antonio Betancor había rodado ‘Valentina’, basada en ‘Crónica del Alba’, la novela del gran escritor aragonés Ramón J. Sender. Por sus lares se paseó el veterano Charlton Heston y el mismísimo Schwarzennegger a punto estuvo de protagonizar ‘Cruzada’.

Ya solo falta esperar a que el castillo románico de Loarre sea declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.