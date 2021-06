Doce ermitas, basílicas o catedrales en el 'top' de los novios aragoneses

La boda de Isabel de Segura y de Pedro de Azagra no es el único enlace que la catedral de Teruel suele presenciar cada año . Desde la diócesis señalan que esta también es una de los principales templos en los que se ofician ceremonias de casamiento. "Actualmente es el templo más importante de la ciudad y uno de los más significativos edificios aragoneses de construcción mudéjar", concretan en el portal de Patrimonio del Gobierno de Aragón . Se conservan elementos como la torre, el cimborrio y la techumbre, todos ellos declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 1987. Plaza de la Catedral de Teruel.​

San Francisco

"Desde hace un tiempo está en obras, a pesar de ello, el interés de las parejas por este templo ha continuado". El padre Rafael Colomer, párroco de esta iglesia, analiza varios factores: "En primer lugar porque se trata de un templo gótico, muy luminoso, además también es grande y diáfana". Este religioso cuenta que data del siglo XIV y fue fundada por franciscanos que envió San Francisco en 1220 y que son copatronos de la ciudad, algo que también lo incita.



En julio reinician las bodas y en la agenda tienen programadas una media docena, aunque también tienen fechas para 2022. "La gente estaba esperando a que terminasen las obras para casarse, tanto que algunos de los junio no han llegado", añade Colomer.



Estas obras de reforma no han sido las primeras, sino que en los últimos años se han ejecutado varias y aun con obras se ha celebrado una media de 13 o 14 bodas anuales. La mayoría de ellas se concentraba en los meses estivales, no obstante, en estas últimas intervenciones se ha instalado calefacción.



