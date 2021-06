Indignación entre los profesionales de las peluquerías por el veto del Gobierno

«Lo que ha ocurrido es una vergüenza» en palabras de Marta Molí, una de las portavoces de la plataforma ‘Creer en nosotros’ en Zaragoza, que ha liderado las movilizaciones del sector en toda España para exigir que se les quite el IVA «de lujo» del 21% que pagan desde 2012 en que el PP suprimió el del 10% que se tenían hasta entonces. «La excusa que da la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del impacto y la merma que tendría la bajada de nuestro IVA en los presupuestos este año no tiene sentido porque no se aplicaría hasta enero de 2022», criticó Molí, anticipando que «no se van a quedar quietos».

Para el miércoles, día 30, preparan ya una protesta a las puertas del Congreso, donde ha de aprobarse la enmienda de bajada del IVA, reivindicando que se cumpla. «Si le han devuelto el IVA del 10% al sector de la Cultura y de las floristerías, no entendemos porqué no a las peluquerías, cuando nos consideran además servicio esencial», añadió Molí.

«El cabreo que tenemos es monumental. Cuando estábamos celebrando la enmienda aprobada en el Senado para bajarnos el IVA, sale la ministra de Hacienda para decir que la veta. Es un sinsentido. PP y PSOE se pasan la pelota. Cuando el primero estaba en el Gobierno nos subió el IVA. Ahora en la oposición nos lo quieren bajar y el PSOE que en la oposición nos apoyaba, ahora nos veta», recordó Marymar Calonge, coordinadora en la capital aragonesa de la plataforma ‘Creer en nosotros». «El Gobierno no puede hacernos esto. Hablamos de muchos autónomos y micropymes que a duras penas están resistiendo». En su caso, dijo, no ha podido evitar rescindirle el contrato a su prima después de 30 años trabajando juntas porque su peluquería «apenas da para una nómina». Por eso, recalcó, no van a desistir en el empeño de que el Gobierno les escuche y atienda la reivindicación del sector.

«Es bastante injusto, inexplicable y frustrante lo que ha ocurrido en tan pocos días», señaló por su parte Eduardo García, fundador de Voga Estilistas. «Desde hace diez años estamos soportando un IVA de lujo. El miércoles nos dan la noticia de que el PP ha logrado que el Senado apruebe una enmienda para bajárnoslo y un día después sale el Gobierno para decir que lo veta. Es como una tómbola. Decir que la bajada supone una merma a los presupuestos cuando los de 2022 ni siquiera están presentados no nos vale como excusa». A la ministra, añadió, «no le saldrán las cuentas, pero que mire a todas las peluquerías que han tenido que cerrar y esas en las que solo queda el propietario porque no puede mantener a nadie trabajando. Que se acuerde de que nueve de cada diez profesionales son mujeres y microempleos», indicó lamentando la ausencia de ayudas y el nulo apoyo.

«Ya cuando el Gobierno nos subió el IVA en 2012 nos dejó muy tocados y hemos ido aguantando», pero «no podemos permitir que no nos bajen el IVA», recordó Eduardo García. «La pandemia ha provocado que digamos ‘hasta aquí hemos llegado». Pocos negocios soportan, indicó «que una cuarta parte de lo que facturan sea impuesto directo». Lo del veto desde el Gobierno a la enmienda «no tiene ni pies ni cabeza y aún está por ver que puedan hacerlo», advirtió.

La Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías y la estética, que engloba a todas las asociaciones del sector, remitió ayer una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntándole acerca de «si lo que tiene validez y se defiende siendo partido de la oposición, ¿deja de ser válido cuando se alcanza el poder?».

Cronología

Miércoles. La enmienda al Proyecto de Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal para rebajar el IVA que grava a las peluquerías, en la actualidad del 21% hasta el 10%, salió adelante el 23 de junio con el apoyo de todos los grupos, salvo el socialista.

Jueves. La ministra de Hacienda María Jesús Montero anuncia tras el Consejo de Ministros que el Gobierno vetará cualquier iniciativa parlamentaria sobre la bajada del IVA a las peluquerías.

Viernes. La presidenta del Senado, Pilar Llop, anulará la votación de la enmienda del pleno del miércoles al estimar la solicitud de controversia formulada por el Gobierno y el grupo socialista declarando la incongruencia de esa enmienda aprobada sobre una enmienda previa del grupo parlamentario de Izquierda Confederal. El PP ha solicitado a su vez la dimisión de Llop.