Qué tiempo hará en Aragón el primer fin de semana sin mascarillas obligatorias

Llegó el verano el pasado lunes y después de unas semanas con alertas por tormentas -granizo incluido- en varias zonas de la comunidad, aparece de nuevo el calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las tres provincias aragonesas van a tener unas temperaturas máximas que sobrepasarán los 30 grados durante el último fin de semana de junio. En concreto, para este viernes 25 de junio, se espera un cielo poco nuboso o despejado. En la Ibérica, intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde. Al final del día, intervalos de nubes altas. Viento flojo variable y temperaturas en ascenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 29 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 10 y 28 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 14 grados y la máxima será de 31 grados.

Previsión del tiempo en Aragón para el sábado 26 de junio

Desde las 00.00 de este sábado no será obligatorio llevar mascarillas en el exterior cuando haya al menos metro y medio entre no convivientes. Ojo, por mucho calor que haga, en las terrazas será obligatoria llevarla cuando no exista esa distancia social entre sillas y mesas. Las temperaturas por capitales de provincia oscilarán entre los 17 grados de mínima y 30 de máxima de Huesca, los 13 y 30 grados de Teruel y los 18 y 35 de Zaragoza.

Además, se prevé un cielo poco nuboso por la mañana e intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde. Probables chubascos y tormentas por la tarde en el tercio norte; en el resto, baja probabilidad de chubascos aislados y tormentas ocasionales. Temperaturas en ascenso. Viento de componente sur flojo con intervalos de moderado.

Previsión del tiempo en Aragón para el domingo 27 de junio

Según la AEMET, el fin de semana terminará con un cielo nuboso con chubascos y tormentas ocasionales, principalmente por la tarde en el tercio norte, sin descartar que se puedan extender a zonas cercanas. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Viento flojo a moderado de componente sur, tendiendo en el valle del Ebro a noroeste moderado.

Temperaturas en descenso en las comarcas occidentales y con pocos cambios en el este. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y 30 de máxima de Huesca, los 13 y 31 grados de Teruel y los 15 y 34 de Zaragoza.