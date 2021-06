Olona convocará la Comisión del Agua "cuando sea posible la total presencialidad"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, aseguró este miércoles que está dispuesto a convocar "lo antes posible" el pleno de la Comisión del Agua para abordar, entre otros aspectos, la propuesta que el Ministerio de Transición Ecológica ha presentado para el futuro Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027. Pero no lo hará mientras la crisis sanitaria no permita la presencialidad de todos los integrantes.

"No solo está prevista, sino que además está comprometida, por lo que espero que salgamos de este túnel de la pandemia y podamos convocar la Comisión de Agua de Aragón", respondió el consejero ante la necesidad de reunir a los afectados por la regulación hidráulica para debatir la postura aragonesa ante la propuesta del Ministerio de Teresa Ribera.

Aunque la crisis sanitaria ha convertido en habituales los encuentros telemáticos –en muchas ocasiones numerosos– y ya es posible utilizar un sistema mixto que combine lo presencial con lo digital, Olona explicó que si hasta ahora no se ha convocado el pleno, integrado por más de 70 personas, ha sido porque no le parecía conveniente mantener un encuentro de este calado por videoconferencia. "Hay que hacerla de manera totalmente presencial", insistió el consejero, que se mostró confiado en que "en breve" pueda lanzarse la convocatoria, que se convertirá en el primer acto formal de este organismo en el que se aprobará la designación de los miembros del pleno como ya hizo la comisión permanente. Prefirió, sin embargo, no avanzar en qué fecha se estima esta posibilidad. "Eso dependerá de la situación sanitaria y de que desaparezcan lo máximo posible los condicionantes para poder reunir a todo el pleno. No hay otro motivos", puntualizó.

Olona volvió a defender el "cambio de enfoque" del plan de cuenca porque "compromete a cinco años vista lo que hay que comprometer", por lo que el Gobierno de Aragón "va a tener muchos más argumentos para exigir a Ribera que lo que está en el plan, se haga". Y volvió a dejar claro que eso no implica que renuncie al resto de infraestructuras, "pero eso será para los próximos planes hidrológicos".

La alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia, el teniente de alcalde, Juan José Moreno, el presidente de Cosanse, Victor Manuel Martínez, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, el gerente de Cosanse, Alberto Navarro, y el director provincial de Agricultura, Ángel Daniel García. J. Belver

Urgencia

A quien urge la convocatoria de la Comisión del Agua es a los responsables de UAGA, que pide que este órgano se reúna a la mayor brevedad posible. Entre los asuntos que la organización agraria quiere poner sobre la mesa destaca la posibilidad de destinar fondos europeos de recuperación en aquellos proyectos que no están contemplados en la planificación hidrológica, como por ejemplo, la alternativa a Biscarrués.

Para UAGA, es necesario "darse prisa" y convocar la Comisión del Agua antes de que termine el periodo de alegaciones del plan de cuenca.