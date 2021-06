El Clínico prueba un sistema para que 'fichen' los pacientes antes de entrar

Esta semana quienes acuden a hacerse un análisis de sangre o a su cita con el especialista en el área de consultas externas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza pueden encontrarse con que tienen que 'fichar' para poder entrar. La crisis sanitaria que ha provocado la covid-19 es el motivo para probar un sistema de control de accesos, que en la zona hospitalaria ya se comenzó a ensayar en mayo, según han informado fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

"Dentro de las medidas de mejora introducidas en los centros sanitarios con motivo de la pandemia, el Hospital Clínico está poniendo en marcha un nuevo sistema de control de aforos a través de códigos QR y del sistema RFID (identificación por radiofrecuencia), para que este sea más seguro, fácil y eficiente", han explicado desde la consejería. El centro quiere abordar áreas de acceso diferenciadas en la zona de visitas a hospitalización, consultas ambulatorias y personas externas.

Algún despiste y corrillos

"Pase por el lector su tarjeta sanitaria, por favor". Esta era la frase que ha repetido una y otra vez este miércoles por la mañana la celadora del edificio de consultas externas, donde al entrar, los pacientes encontraban dos aparatos y una pantalla informativa explicando que el nuevo sistema estará en pruebas hasta final de mes. La novedad era recibida con sorpresa y la falta de costumbre ha hecho que a primera hora, cuando hay más actividad, se haya formado alguna pequeña fila o corrillo a la entrada, mientras se buscaban las tarjetas. Algunas personas confundían los 'totems' con dispensadores de gel hidroalcohólico y ponían la mano debajo, pero luego veían que estos siguen instalados entre la doble puerta de la entrada y en una mesa del hall, justo delante de la pantalla que informa del cambio en los accesos, con el lema 'Nos digitalizamos'.

La entrada era más lenta porque una vez se encuentra la tarjeta sanitaria hay que atinar con la posición para que la registre el dispositivo. El aparato lee el código de barras que figura en el reverso, junto a la dirección y el teléfono del centro de salud, y la pantalla muestra si el visitante tiene cita o no. Entre los que no tenían, más de uno se ha asustado al ver encenderse una luz roja y un mensaje de aviso. Este era el caso de todos los que acudían a hacerse una analítica en la plante calle, donde no es necesario pedir día y hora, tan solo presentarse entre las 8.00 y las 10.00. Un colectivo que deberá tener en cuenta el sistema. Ahora, todos podían pasar.

"Me parece muy bien que se controlen los aforos porque si no hay mucha gente", han asegurado Ángeles Mansilla y Carlos Ansodi, que acudían por la tarde a una consulta desde Ejea de los Caballeros. En ese momento no estaban en funcionamiento los aparatos. Cuando ya se ponga en marcha oficialmente, el paciente que tenga cita podrá acceder al edificio "hasta dos horas antes de su horario de consulta y con un acompañante", han indicado desde Sanidad. El matrimonio del municipio zaragozano ha considerado que es tiempo suficiente. En su caso, habían llegado "justos" porque han acudido directamente del trabajo. "A veces la gente mayor viene antes por si acaso", han apuntado sobre quiénes podían ser los más tempraneros.

Sistema de control de accesos del Clínico, en pruebas. Guillermo Mestre

Cuando el sistema se implante será necesario 'fichar' para poder acceder a "cualquier actividad ambulatoria" sean pruebas diagnósticas, consultas, etc. "Aproximadamente hay unas 1.900 citas diarias de este tipo en este centro", calculan en la DGA.

"Los facultativos podrán generar una cita virtual para el mismo día si el paciente requiere una consulta urgente, de tal forma que el usuario tendrá activada la entrada siempre que lo necesite"

El sistema contempla también la posibilidad de que se permita la entrada a quienes necesiten ser atendidos sin mucha antelación. "Los facultativos podrán generar una cita virtual para el mismo día si el paciente requiere una consulta urgente, de tal forma que el usuario tendrá activada la entrada siempre que lo necesite".

Con código QR en el hospital

Desde el Gobierno de Aragón explican que en el área de hospitalización el nuevo sistema comenzó a implantarse a mitad de mayo y "ya está prácticamente a pleno rendimiento". En el hospital, cada paciente, al ingresar, "genera un código QR que se entrega a los familiares para poder acceder como visita y que permitirá la entrada en el control de acceso". La lectura del código debe hacerse tanto en la entrada como a la salida, para que no figure como visita dentro del centro una vez que ha salido, señalan.

El objetivo del sistema es "garantizar el aforo permitido en cada una de las zonas hospitalarias, controlando el número de acompañantes que ya han accedido al hospital". Ponen como ejemplos que en pediatría, UCI y quirófanos se admiten dos visitas simultáneas, mientras que el resto de zonas poseen un aforo máximo por paciente de una persona. Las plantas covid no permiten visitas, recuerdan. De media, en el Clínico se están registrando 1.800 accesos de entrada al día de visitas a hospitalización. En consultas externas se puede acudir con un acompañante.

El sistema trabaja en la puesta en marcha de una página web para que soliciten acceso al centro hospitalario otro tipo de visitantes como empresas, estudiantes, visitadores médicos, asistentes a conferencias o cursos… Este personal externo "tendrá que registrarse, su petición tendrá que ser aprobada y recibirá en el correo electrónico que indique un código QR", que será el que le permita entrar al centro hospitalario.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.