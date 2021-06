Ana Beltrán: "Muchos socialistas de raza le dicen a Sánchez que este no es el camino"

¿Por qué no se merecen el indulto los condenados del ‘procés’?

Porque incumplen lo que tienen que llevar consigo unos indultos: no se arrepienten y se enorgullecen de reincidir en declarar la independencia de Cataluña.

¿Por qué cree que se los concede entonces Pedro Sánchez?

Para salvarse él mismo. Es un presidente que es capaz de romper nuestro país y de dar a los independentistas y batasunos todo lo que pidan solo por mantenerse en el poder. Les debe a ellos ser presidente y espera de ellos que le mantengan en el cargo.

¿Cómo solucionaría el PP el problema de convivencia que hay en Cataluña?

Se soluciona siempre respetando la ley, la Constitución, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles, algo que no respeta Pedro Sánchez.

¿Está legitimado el PP para recurrir los indultos?

Lo va a solicitar como causa perjudicada. Hemos tenido conocimiento de que los CDR catalanes intentaban atacar contra Pablo Casado y otras personas del PP.

El PP remonta en las encuestas. ¿Qué ha cambiado desde 2019?

Ciudadanos ha cometido graves errores que no le están admitiendo ni sus electores ni afiliados y cargos del partido. El éxito arrollador del PP en Madrid el 4-M. Y, por supuesto, Sánchez con su desgobierno, teniendo como socios preferentes a Bildu, Batasuna y los independentistas. Muchos socialistas de raza están diciendo que este no es el camino.

Coinciden los indultos con el acercamiento de otros cuatro presos etarras a cárceles del País Vasco. ¿Es casualidad?

Cada semana vemos cómo se trasladan cinco presos a cárceles próximas al País Vasco. Con lo que ha ocurrido hoy de los indultos, quienes aplauden encarecidamente en las cárceles son los presos de ETA, para mayor dolor de las víctimas, y también los independentistas. Con estos indultos Sánchez sale muy debilitado, y la fortaleza se la da a aquellos que no creen en la unidad de España y que incluso la quieren romper.

¿Puede dar alas al independentismo vasco?

Por supuesto. Ven a un presidente del Gobierno rehén de sus decisiones y que les necesita para continuar en el poder.

¿Pactaría el PP con Vox si fuera necesario para echar a Sánchez del Gobierno?

A lo que optamos siempre es a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Pactar solo pactamos con el PP. Cuando llegue el momento ya se verá.

¿Cree que Sánchez intentará agotar la legislatura para distanciarse de los indultos y sacar rédito a los fondos europeos?

Sánchez siempre va a hacer lo que más le convenga para seguir siendo presidente aun a costa de llevar a nuestro país al abismo.

Para las futuras citas electorales, ¿el PP quiere pactar con Cs o ser la alternativa a Cs?

El PP es la casa común del centroderecha, la casa común en la que caben todos. Siempre estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las personas que crean en el proyecto del PP y de Casado.

Ya no hablan de un pacto entre iguales.

En el momento en el que nos encontramos, el PP opta a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Hace un mes abría las puertas del PP a Albert Rivera. ¿Ha obtenido respuesta?

Ni las abrí ni las cerré. Abro las puertas a cualquier persona.

¿No ha habido contactos con Rivera para que se integre en el PP?

Cualquier persona que sienta que este proyecto es el suyo será bienvenido, sea quien sea y se llame como se llame.

A la hora captar votos resulta más eficaz apelar a la libertad madrileña o al ‘sentidiño’ gallego?

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo son grandes líderes, que conectan muy bien con la ciudadanía porque se preocupan de lo que a la gente le quita el sueño. Tienen un apoyo mayoritario y no son excluyentes.

En Valencia y Galicia ya hay fecha para el congreso autonómico del PP. ¿Cuándo será en Aragón?

No hay fecha. Será a finales de año o en el primer trimestre de 2022.

¿Será un congreso de renovación o de continuidad, con Luis María Beamonte como candidato?

Cuando llegue el momento serán los afiliados de Aragón los que tendrán que decidir. Nosotros estamos muy contentos con el gran presidente que es para Aragón Luisma Beamonte.

¿Se ha planteado, como zaragozana, liderar las listas a las autonómicas en Aragón?

¿Yo? En absoluto. Tengo una responsabilidad muy grande a nivel nacional, vicesecretaria de Organización del PP, que lleva consigo el tener a mi cargo todo lo interno del partido. Y además de eso soy presidenta del PP en Navarra.

¿Están más motivados ahora los afiliados y cargos del PP que cuando accedió al cargo en 2019?

No sé decir si más motivados, pero ahora estamos notando un gran número de afiliados nuevos.

¿Proceden de las filas de Cs?

Cuando se afilian no preguntamos de dónde viene, ni por qué.

¿Pueden truncar ese buen ritmo en el PP los casos de corrupción que parece que nunca acaban?

Los casos de corrupción pertenecen al pasado. Nosotros estamos en otra etapa, en la de convencer a los españoles de que nos importa lo que a ellos les preocupa.

¿Facilita la irrupción de Teruel Existe en el tablero político autonómico y local el camino del PP hacia la presidencia?

Me gustaría saber si aquellos que votaron a Teruel Existe confiando en que iba a ser un partido que iba a traer a Teruel inversiones están contentos. Porque por lo que yo oigo nada de eso se ha conseguido. Lo que escucho es que se ha convertido en un partido de apoyo a Pedro Sánchez, de muleta en el Congreso, y nada más lejos de aquello para lo que nacieron.

¿Ve al PP con opciones de ganar en Aragón en 2023?

Por supuesto. Hay encuestas en las que el PP supera al PSOE y estoy absolutamente convencida de que gobernaremos Aragón.

¿Qué importancia tiene para el partido gobernar Zaragoza?

Muchísima. Jorge Azcón es un gran alcalde, lo está haciendo magníficamente bien. A los grandes líderes se les conoce en épocas de adversidad, como ha sido esta pandemia, y Jorge ha demostrado ser un gran alcalde.

¿Sería el momento de que Azcón dé el salto a la política nacional?

Zaragoza es una plaza muy importante. Me consta que los zaragozanos están muy orgullosos de su gestión. El resto de temas no me compete a mí decidirlo.

¿Hay riesgo de ruptura de las alianzas con Cs en Zaragoza, Teruel, Tarazona y Calatayud?

En muchos ayuntamientos y gobiernos se está en coalición y cogobernando con Cs. Y eso se debe mantener por el bien de todos los gobernados.

¿Están cerradas las heridas que usted ayudó a sanar desde Madrid en el PP de Zaragoza cuando se acometieron reubicaciones de personas dentro de la estructura del partido?

Sí, están sanadas.

¿Se quitará la mascarilla el 26?

Por supuesto. En exteriores.

¿Cómo ha gestionado Sánchez la pandemia?

Ha sido un caos absoluto, una absoluta improvisación. España es uno de los países en todo el mundo con mayor número de fallecidos en proporción a su población. Se ha visto que es un mal líder.