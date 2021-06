La plantilla de HMY Yudigar da el ‘sí’ al preacuerdo de convenio

La mayoría de los empleados de la planta de HMY Yudigar en Cariñena ratificaron ayer el preacuerdo de convenio alcanzado el pasado martes entre la dirección y el comité de empresa (integrado por 7 delegados de OSTA, 3 de UGT, 3 de CC. OO. y 2 de CGT). Aunque hay 800 personas en plantilla (700 es la medida de fijos y unos 100 eventuales incorporados este mes) los que votaron fueron 569. De ellos 392 lo hicieron a favor, 153 en contra, 21 se abstuvieron y hubo 3 votos nulos, según confirmó Michel Benito, presidente del comité.

«Considero que tenía que haber habido algún voto más, pero estamos contentos por la labor realizada. Nosotros hemos cedido en algunas cosas. La empresa también y así hemos conseguido echar atrás los paros y tener por delante tres años de acuerdo social sin sobresaltos», manifestó, dando gracias a los asesores de los distintos sindicatos por sus aportaciones y por haberles arropado a lo largo de la negociación.

En lo que era el principal caballo de batalla, la nueva escala salarial de acceso a la empresa, Michel Benito valoró que «aunque los salarios de entrada siguen siendo precarios, hemos conseguido meter en convenio cierta mejora del año en año y que no se queden con la nómina congelada». Así, detalló que el primer año entrarán con 18.166 euros brutos, en 2022 si tienen un segundo año de contrato pasarían a 19.055. Si hubiera un tercero, cobrarían ya 19.943 euros. El cuarto alcanzarían los 20.652 y el quinto llegarían a 21.717 euros que es ya la tabla normal de peón especialista. «Son años en llegar», dijo, pero hay una carrera, una perspectiva que al principio de la negociación no estaba y que la empresa ha admitido para esos eventuales no cualificados que se incorporen a la fábrica. «No es lo que más nos guste del convenio, pero era eso o las externalizaciones», precisó.

El preacuerdo, ahora ya acuerdo de convenio a tres años, recoge además un compromiso de hacer fijos a 20 trabajadores en tres años y recupera también las prejubilaciones a los 61 años con contrato de relevo lo que significa, según destacó Benito, otros 15 o 20 empleos más que se hacen fijos. «Nos aseguramos también en el texto acordado que la empresa no pueda despedir por causas objetivas en los tres años de convenio», añadió, y unos incrementos salariales «que no están mal».

Así este año la subida en HMY Yudigar será de 220 euros lineales para toda la plantilla, el 1% de incremento en los pluses y 150 euros más para el personal que no cobra el plus histórico. Para 2022, el aumento salarial es del 2% para toda la plantilla y 150 euros más para los que no cobran pluses y ya de cara a 2023 se ha pactado esta misma cantidad mientras que el aumento será el que marque ese año el convenio del metal.

Desde la dirección de HMY Yudigar valoraron también el respaldo de la plantilla al preacuerdo alcanzado la pasada semana entre las partes y destacaron que «además de garantizar el empleo», que reconocen, «era su principal objetivo» supone «un gran espaldarazo en términos de competitividad para seguir afrontando con solvencia grandes proyectos nacionales e internacionales así como importantes inversiones de mejora directa para nuestros clientes en dos ejes principales: transformación digital y transición ecológica».