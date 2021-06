Cinco universitarios, galardonados por su trayectoria académica y social

Una trayectoria académica excelente, pero también "mucho más". Esta frase define a los cinco universitarios, uno por cada rama del conocimiento, que han sido galardonados con el premio Educación y Valores de la Universidad de Zaragoza. Y también a los tres que han recibido una mención. "Ha sido un año complicado, en el que habéis sido agentes activos de la sociedad", ha recalcado la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Alcalá tras haberles hecho entrega de la distinción, que irá acompañada por un premio económico de 700 euros.

Alcalá ha hecho especial hincapié en cómo estos jóvenes no solo se han formado por su currículo sino porque "les ha interesado" lo que hacían. "Al tener que rehacer mi currículo para la convocatoria, me di cuenta de que había muchas cosas durante estos cuatro años y nada de eso era por ganar un premio", ha señalado Jorge Tarancón, estudiante del grado en Biotecnología. Es voluntario en Medicus Mundi, ha hecho prácticas en el Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas de Navarra y además ha estado de estancia en Canadá. En un sentido similar se ha pronunciado Ignacio Pedro Buil, estudiante de Derecho, quien ha subrayado que las actividades que "no son estrictamente académicas" son las que más contribuyen a la "formación personal y profesional". Este joven ha estado durante un curso de su carrera en una universidad de Estados Unidos y ha participado en las Ligas de Debate, además de ser voluntario del Banco de Alimentos y donante de sangre.

Lorena Franco, alumna de Medicina, que durante el inicio de la pandemia fue contratada como auxiliar sanitario del 061, ha destacado que la universidad es una etapa de "desarrollo personal" y que, entre otras cuestiones, sirve para "alimentar el pensamiento crítico". Además de su labor sanitaria, esta joven posee el título de técnico de enseñanzas profesionales de Piano, obtenido en el Conservatorio Profesional de Música de Aragón. Por su parte, Sofía Gabás, de Historia del Arte, ha pedido -parafraseando a Kafka- que el "camino sea largo para poder seguir aprendiendo y creciendo". Ha sido 'community manager' del Departamento de Historia del Arte y hecho prácticas en el Museo de Arte Contemporáneo de Mallorca.

También fue galardonado Víctor Mustieles, del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, quien ha obtenido una beca para la realización del Trabajo Fin de Grado por la Cátedra Mobility City. Asimismo, el Consejo Social ha considerado entregar tres menciones a Iker Carrera (Matemáticas), Marina Cereza (Magisterio en Educación Primaria) y Sergio Domínguez (Ingeniería Electrónica y Automática de Teruel)

En el acto la ceremonia de entrega, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha animado a los estudiantes a hacer que su paso por la universidad “merezca la pena” y les ha instado a seguir dedicando tiempo “a lo común”, participando y ayudando en cuantas iniciativas quieran para “enriquecerse como personas, pero también a la sociedad en general”. “Es necesario formar no solo profesionales cualificados, sino ciudadanos y ciudadanas críticas”, ha concluido. También ha estado presente el presidente del Consejo Social, Manuel Serrano; y el director general de Universidades del Gobierno de Aragón, Ramón Guirado.