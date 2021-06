40 años de la aprobación de la ley del divorcio: "En los despachos de abogados había filas"

"La ley del divorcio quedó definitivamente aprobada ayer". Era el 23 de junio de 1981 cuando esa noticia tintó la portada de HERALDO. El día anterior, el lunes 22, se había debatido y votado en el Congreso de los Diputados esa ley que regulaba el divorcio.

Uno de los puntos que más controversia generó en las bancadas fue la llamada "cláusula de dureza", que se encontraba en el artículo 87, y según la cual el "juez podía denegar el divorcio en determinados casos", se explicó en la información de este diario. Finalmente, tras someterse a la votación de los diputados, fue suprimido. Un debate que acaparó la mayor parte del tiempo del pleno, ya que las restantes enmiendas fueron presentadas sin intervención de los grupos. En cambio, en el punto en que coincidieron los diputados fue en el rechazo del apartado de la disposición adicional sexta: "el juez intentará la reconciliación y requerirá a ambas partes para ratificar la petición de divorcio".

Más información Más de 1.460 parejas aragonesas se han casado o divorciado en el notario desde 2015

"Esa misma semana pusimos muchas demandas"

De esta forma, solo quedaba que fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que llegó el 7 de julio de ese mismo año. "Fue muy esperada y celebrada", recuerda la abogada zaragozana Gloria Labarta. "En los despachos había filas y esa misma semana pusimos muchas demandas –añade la letrada- Eran mujeres que vivían separadas y querían legalizar su situación".

Recorte de la noticia de HERALDO de la aprobación de la ley del divorcio, el 22 de junio de 1981. HA

Pero hasta llegar a ese 22 de junio de 1981 hubo que recorrer un largo trayecto lleno d escollos en el que un grupo de mujeres de Zaragoza tuvieron protagonismo.

"En diciembre de 1974 me colegié y lo primero que hice fue fundar la Asociación de Mujeres Abogadas y hablábamos del divorcio. Las que acudían a las charlas, que la mayoría serían licenciadas que no ejercían, me decían que eso sería Sodoma y Gomorra y que la mujer quedaría en ese caso desamparada", expone Gloria Labarta. Sin embargo, esta abogada lo defendía: "Yo tenía muy claro que el divorcio favorecería a la mujer porque a veces eran prisioneras de sus maridos. Sin el divorcio la gente estaba condenada a vivir junta. Era tremendo".

"Había miles de mujeres todavía que no se atrevían a divorciarse"

NOTICIAS RELACIONADAS Los jueces fijarán la custodia y el régimen de visitas de las mascotas en un divorcio

"Lo de ser maltratada durante 20 años era lo normal y eran los hijos quienes traían a sus madres a los despachos. Fue un bum, no tanto como esperaba, pero en sus casas había miles de mujeres todavía que no se atrevían a divorciarse", lamenta Labarta. Las leyes en vigor por aquel entonces eran tachadas como "temibles" y la abogada zaragozana las define como "machistas, retrógradas e injustas".

Recuerda cómo se involucraron las abogadas en esos años, con nombres como Cristina Alberdi o Cristina Almeida al frente en Madrid: "Hacíamos propuestas, fue una implicación de todas". "Las mujeres que venían a los despachos lo hacían muy decididas, claro, hay que tener en cuenta que hubo un movimiento feminista muy fuerte desde finales de los 70", menciona Labarta. Precisamente esta abogada ya había estado volcada en la defensa de los derechos de las mujeres.

"Divorcio sí, en la Constitución"

Y a esto le siguió un movimiento feminista que también un 22 de junio, pero en esta ocasión de 1978, llenó las calles del centro de Zaragoza en una manifestación que discurrió de la plaza de José Antonio –actualmente, de los Sitios- hasta la de España. 'Divorcio y derecho para la mujer' había sido el lema de esta multitudinaria marcha a la que acudieron, según la crónica del día siguiente, en su mayoría mujeres jóvenes. El Frente Feminista, la Asociación Aragonesa de la Mujer, la Unión de Mujeres por su Liberación, Sindicato Unitario y varios partidos políticos también acudieron. "Divorcio sí, en la Constitución", "Mujer, defiende tus derechos" o "Patria potestad compartida" fueron algunas de los mensajes que se clamaron aquel día, hace ahora 43 años, en la capital aragonesa.

"Cuando mi cliente me contó que iba a ir a la cárcel por adúltera yo no me lo podía creer. Empecé a buscar y vi que había muchas mujeres en prisión por ese motivo"

NOTICIAS RELACIONADAS Así fue la primera manifestación feminista de Zaragoza en 1978

Las calles zaragozanas ya habían sido testigos de la reivindicación feminista un tiempo antes, cuando en 1976 llegaron mujeres de varios puntos de la geografía española en autobuses para respaldar a Inmaculada Benito, una joven de 21 años, estudiante de Medicina y militante del PCE, que había sido acusada de adulterio. "Gracias a la campaña de 'Yo también soy adúltera' vinieron de toda España", apunta Labarta, quien defendió a Inmaculada tras escuchar en boca de varias personas que iba a ir a la cárcel por ese motivo. "Cuando vino mi cliente y me contó su caso, yo no me lo podía creer. Empecé a buscar y vi que había muchas mujeres en la cárcel por ese motivo, por el delito de adulterio", rememora.

"Dos años más tarde, en 1978, se despenalizaron este tipo de casos. No obstante, quedaron otras muchas cosas pendientes, por ejemplo, se castigaba igual que un hombre pegara a una mujer que una mujer insultase a un hombre. Y para que se produjera una separación era necesario que los malos tratos fueran graves y reiterados", concluye Labarta.

Frases del momento

"Nada cansa tanto como luchar por las causas evidentes. Solo podremos decir que hay cosas imposibles después de haber luchado una y otra vez por cosas que son imposibles pero que hoy se han demostrado como posibles"

Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia

"Me gusta la ley, porque en su conjunto ha salido prácticamente igual que la que hicimos en el Senado, a excepción del artículo 87"

Cecilio Valverde, presidente del Senado

"La Ley es un instrumento que ponemos en manos de la sociedad, y creo que esta sociedad responsable y mayor de edad sabrá hacer buen uso de esta ley"

María Dolores Pelayo, diputada socialdemócrata centrista y ponen de la ley del divorcio

"Ahora solo quedan algunos inconvenientes, como los plazos tan largos y el amplio margen para la intervención del juez en el cese efectivo de la convivencia conyugal"

Virgilio Zapatero, ponente socialista

"Es una ley positiva que resuelve el 75% de los problemas planteados"

Sole Barbera, diputada comunista y ponente de este grupo en la ley del divorcio