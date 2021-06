Casi 40 pueblos se movilizan de nuevo para exigir que no se pierda ni un tren regional

Casi 40 pueblos repartidos por las seis líneas de tren convencional que tiene Aragón han vuelto este domingo a tomar los andenes para exigir por tercera vez que no se pierda un solo convoy regional y el ferrocarril vuelva a prestar el mismo servicio público que antes de la pandemia.

Todos han reclamado al Ministerio de Transportes y a Renfe que dejen de escudarse en la falta de demanda para mantener suspendidos el 30% de las expediciones y lleguen a un arreglo con la DGA para no perder los convoyes que se niega a seguir financiando después de ocho años de acuerdo.

Una de las primeras concentraciones ha sido la de la estación de Goya de Zaragoza, donde el portavoz de la Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco), Javier Garrido, ha defendido que el tren regional es "fundamental" para luchar contra el cambio climático y la despoblación. "Nuestros políticos hablan mucho y no hacen nada y esta hipocresía no es de recibo", ha criticado.

Garrido ha incidido en que la DGA no debe poner en peligro los servicios que lleva años financiando (Zaragoza-Lérida, Teruel-Valencia, Caspe-Fayón y Huesca-Jaca) porque no ha cambiado nada. "Las protestas no van contra nadie, sino para exigir un servicio de calidad", ha dicho.

El portavoz de Crefco, que es ferroviario, también lamentó que el Ministerio y Renfe pongan de excusa la pandemia, ya que el recorte de servicios también se explica por la escasez de maquinistas al no reponerse los que se jubilan. "No pueden argumentar la demanda porque el ferrocarril regional es un servicio público", ha subrayado.

En la capital turolense, decenas de personas han rechazado el argumento, muchas veces expuesto por las administraciones, de que los trenes turolenses tienen una baja demanda. "Es falso que el ferrocarril no se utilice; se usa mucho pese a las deficiencias que tiene. Decir eso es una tomadura de pelo", ha denunciado Anabel Gimeno, de la plataforma ‘Aragón, no pierdas tu tren’.

En la misma línea, una de las participantes en la protesta, Pilar Arnal, ha afirmado que los trenes entre Teruel y Zaragoza "van llenos de estudiantes" y haa criticado el elevado precio del billete, algo más de 20 euros solo de ida, pese a que no cuentan con las prestaciones y la rapidez de los convoyes de otros recorridos.

En Huesca, las protestas han vuelto a ser numerosas en la zona de Los Monegros, con especial representación en Tardienta y Grañén. "Estamos a 10 días vista y el señor Soro (consejero de Vertebración) se está quedando solo", ha señalado Raúl Rivarés, del movimiento ‘Aragón no pierdas tu tren’. Según ha dicho, la "ocurrencia" de que el Ejecutivo autonómico financie el servicio ferroviario entre Caspe y Fayón y de que Madrid pague las líneas que salen fuera de la Comunidad, "crearía aragoneses de primera y de segunda".