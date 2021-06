La FP y el vértice del reloj de arena:  profesores, exalumnos y empresarios opinan sobre la nueva ley 

Pablo Amigo estudió en Zaragoza el ciclo de Grado Medio de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, que terminó en 2010, y el ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas, del que se tituló en 2012. En 4º de ESO, en una visita a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), le plantearon la opción de la formación profesional.

"Los coches me gustaban mucho, pero también la electricidad y era el momento en el que se comenzaba a hablar de los coches eléctricos", recuerda Amigo. Su familia le dio la oportunidad de estudiar bachiller y, tras intentarlo, se decidió por matricularse en FP en Salesianos, unos años que recuerda "dinámicos y muy amenos". Algunos de sus compañeros se quedaron en el grado medio pero él, a pesar de tener contrato de trabajo en la empresa donde hizo las prácticas, decidió seguir formándose y optó por el superior. Desde que terminó no le ha faltado trabajo, encadenó contratos en una empresa y de ahí pasó a MK Kitz Hispania S.L., donde trabaja en la actualidad.

Más información La futura Ley de FP contempla que las empresas impartan hasta un 40% del currículo y que toda sea dual

Si Pablo fuera un grano de arena y la pirámide de población activa un reloj de arena, estaría en la parte estrecha, en la central. Es decir, en el vértice. Según los expertos, la pirámide de población activa tiene esa forma -o también de peonza-. La parte superior serían las personas universitarias y la parte inferior, las poco cualificadas, ambas anchas. Mientras que en la central, la más estrecha, se encuentran el resto de profesionales. Profesores y empresarios consideran que el perfil ideal sería el de tonel, en el que los extremos estuvieran más achatados que la zona central. "El estrechamiento es malo, indeseable y contraproducente", valora Aurelio López de Hita, presidente Cepyme-Aragón.

En España, el 12% de los jóvenes está matriculado en FP, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un tanto por ciento que es menos de la mitad del valor de la Unión Europea (25%) y la OCDE (29%). En Aragón se han batido cifras récord este curso: más de 26.000 alumnos. Según las últimas estadísticas del Gobierno de Aragón, del curso 2019-2020, en Zaragoza cursaron medio 6.213 y superior 7.804; en Huesca 1.205 y 1.206, respectivamente; y, por último, en Teruel fueron 1.192 de medio y 837 de superior -a falta de los datos de los estudios en horario nocturno y formación básica-.

Con estas cifras al descubierto, desde el Gobierno planteaban que el modelo actual era "obsoleto y desconectado", unos calificativos que impulsaron la reforma de la Ley de Formación Profesional. Concretaban que la FP para el empleo estaba desligada de su sistema educativo y, a su vez, de la población activa, las empresas y los jóvenes. A pesar de ello, la tasa de inserción laboral es "alta".

"Se tenía que haber implantado hace mucho tiempo"

En el mundo de la empresa se muestran positivos: "Se tenía que haber implantado hace mucho tiempo". Y también con optimismo se asume en los centros educativos. "En general estamos muy contentos, pensamos que es una necesidad que hace falta porque el sistema productivo hace tiempo que lo está demandado", considera José Ramón Ollés, director del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz. "Necesitamos más gente que estudie FP y Europa dice lo mismo. Tiene que pasar a ser la primera opción, no el descarte", añade este director. Cada año en su centro, uno del centenar que hay en Aragón, reciben mayoritariamente alumnos que han terminado 4ºESO, mientras que en los grados superiores no existe tanta demanda. "El bachiller está muy orientado hacia la universidad: el otro día me decían que en una hora de bachillerato habían dicho la palabra Evau 63 veces y ninguna FP –explica Ollés-. Se les explica que FP es una opción, pero hay una orientación oculta que no lo pone en práctica". Sin embargo, en los últimos años, ha surgido otro perfil: universitarios con problemas de empleabilidad que prueban suerte a estudiar FP para encontrar un trabajo.

"Necesitamos más gente que estudie FP y Europa dice lo mismo"

El Gobierno de España, en la presentación del anteproyecto de ley, enumeró una serie de factores que ponían a examen la FP. Exalumnos, personal docente y representantes del mundo de la empresa comentan algunos de ellos.

Más información Los centros educativos no podrán hacer repetir curso a un alumno solo por el número de suspensos

De clase a la empresa

Ese es uno de los puntos en los que pone el foco el Gobierno. En el documento se describe que toda la FP será dual. "No cabe duda de que parecía algo ilógico que una formación dirigida al mundo de la empresa no contara con su criterio ", defiende López de Hita.

En la FP dual general entre el 25% y el 35% de la formación será en empresas, que asumirán hasta un 20% de los contenidos y evaluación. Por su parte, en el caso de la FP avanzada la formación en las empresas será entre el 35 y el 50% y asumirán el 40% de los contenidos y examen. El ambiente de trabajo o técnicas que no hayan llegado al mundo educativo son algunos de los beneficios de esta modificación.

"Habrá un tutor cualificado en la empresa y será necesario valorar los recursos y los sistemas adecuados para que haya compensaciones", recuerdan desde Cepyme. No obstante, son conscientes de que se puede desencadenar cierto conflicto en las microempresas: "Puede ser que no estén en condiciones de facilitar el tutor y gestor, en ese caso se podría designar a un equipo de tutores para varias empresas. Todo se puede resolver con buena voluntad y buen criterio".

En la misma idea coincide el director del centro de FP en Alcañiz, que sitúa este cambio como uno de los puntos más favorables del cambio. "Hace tiempo las prácticas eran optativas, en los 90 se convirtieron en obligatorias y desde hace 10 años tenemos programas de dual", analiza este director del instituto de Alcañiz. Pablo Amigo, desde su experiencia, también considera "imprescindible" esta novedad. "Cuando estudiaba, la empresa no formaba parte de nada. Dependía de dónde hacías las prácticas. Algunos compañeros te enseñaban muy bien, pero otros se pensaban que les ibas a quitar el trabajo. Influyen más los compañeros que los jefes", señala Amigo.

Precisamente, al hilo de las declaraciones de Amigo, el Gobierno también lamentó en su presentación que "la relación con los trabajadores es insuficiente e ineficiente".

Oferta "anticuada, rígida y poco atractiva"

Así calificó el propio Gobierno el abanico de grados que se ofertan. Además, otro de los motivos que impulsaba la reforma de la ley era el "desconocimiento de las necesidades del mercado". "Uno de los grandes problemas que tiene la empresa es la carencia de personal cualificado con la formación suficiente para cubrir los puestos de trabajo que se demandan hoy en día y los que se van a demandar en un futuro inmediato", apunta Aurelio López de Hita. Unos estudios que todavía están por analizar y descubrir y que está en continua evolución dados los avances tecnológicos y científicos. Los empleos del futuro todavía no se conocen, por lo que no se han elaborado los planes educativos correspondientes. Esta valoración del Gobierno va de la mano de la opinión de algunos docentes de formación profesional, que sugieren que la oferta de grados se podría modificar en cierto modo.

En el amplio abanico de grados medios y superiores se puede encontrar desde estudios de video, disc-jockey y sonido, excavaciones y sondeos, de carrocería o de gestión forestal y del medio natural. También de paisajismo y medio rural o de asesoría de imagen personal y corporativa. Estos solo son varios ciclos de los que se ofertan en la Comunidad.

Más información Un Erasmus rural para que los jóvenes tengan su primera experiencia laboral en pueblos

Microformaciones

Otra de las novedades es el diseño de una "nueva modalidad formativa", lo que denominan "microformaciones" y que permiten progresar y acreditar titulaciones de mayor nivel. Amigo baraja la duración de estas formaciones: "Si es de unos meses lo veo bien, pero de más no, porque si no se alarga mucho en el tiempo. En cualquier caso, una formación extra, que especialice, no está nada mal".

Internacionalización

El anteproyecto de ley promociona la internacionalización: dobles titulaciones con segundos países, participación en proyectos internacionales y estancias en empresas y de centros de segundos países.

NOTICIAS RELACIONADAS Profesores de Religión piden a Celaá un mínimo de dos horas semanales de la asignatura

Ollés recuerda que antes del anteproyecto de ley se implantará el plan de modernización de la FP que, además de avanzar en el plano de la digitalización, dispone de una oferta muy variada de FP bilingüe –que también fomenta la productividad y la acreditación de competencias para aquellos que no hayan estudiado una FP pero tengan un oficio-. "Esto no se conoce mucho, pero existen enormes posibilidades de llevar alumnos al exterior. Por ejemplo, esta semana vuelven trece alumnos de Italia, Francia o Malta", ejemplifica José Ramón Ollés, comparándolo con el programa Eramus.

Una pasarela con la universidad

Reconocimiento mutuo de las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior y las universitarias, itinerario formativos con pasarelas entre ambas y colaboración entre centros de Formación Profesional y Universidades para generar conocimiento e innovación. Así explica el Gobierno esa pasarela con los programas universitarios. "Hay convenios en muchas carreras en los que no solo pasas directamente a la universidad sin prueba de acceso, sino que los estudios de grado superior se convalidan en la universidad. Por ejemplo, con nuestro grado superior de electricidad hay acceso directo y se convalida como medio año de ingeniería", sostiene Ollés.

Dignificación

"Es elemental que haya enlaces con la universidad porque uno de los caminos para dignificar socialmente de la FP es que tenga un tinte universitario", considera Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme-Aragón. "Hay que romper esquemas", apoya José Ramón Ollés. No solo eso, sino que además pone el foco en el consejo de las familias: "Siempre gana una ingeniería a un grado cuando, en realidad, no son incompatibles. Lo que pasa es que falta cambiar esquemas mentales".

"Hay que romper esquemas"

Los agentes consultados defienden que Aragón es puntera en muchas cosas: "En los congresos de FP, si País Vasco ganaría la liga de la FP siempre, Aragón jugaría la Champions. Podemos estar orgullosos en general", concluye José Ramón Ollés.