STEA denuncia que las oposiciones en Aragón van contra el profesorado interino

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) denuncia que el planteamiento de las oposiciones para los aspirantes a profesores de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos celebradas este sábado perjudica a los interinos. Tras conocer algunos datos sobre el desarrollo de las pruebas, las primeras en dos años, el sindicato lamenta en un comunicado que las pruebas hayan sido como las de un curso normal, a pesar de la pandemia.

Como explican, en 2020 plantearon al Gobierno de Aragón y al resto de sindicatos realizar un proceso de acceso a la función pública docente de carácter extraordinario, sin oposición y solamente con la fase de concurso para evitar "expulsar a buena parte del profesorado interino del empleo".

La razón de esa excepcionalidad se encuentra en que el curso 2020/21 ha estado condicionado por la pandemia, lo que ha exigido un esfuerzo extra al profesorado, "que llegaba exhausto al final de la jornada y al fin de semana, sin tan apenas fuerzas para preparar las oposiciones como en un curso normal".

"Lamentablemente nuestras previsiones se han hecho realidad: la mitad de los opositores no se ha presentado a las oposiciones, y un buen número de quienes han hecho el desarrollo del tema teórico no se han presentado ya al examen práctico, por tomar conciencia de que no tenían nada que hacer tras la primera prueba de la mañana", advierten desde el sindicato docente.

Por ello, lamentan que estas pruebas de acceso se hayan realizado "sin ningún tipo de facilidad para quienes han estado realizando un sobresfuerzo en los centros durante un curso bajo la influencia de la pandemia".

En esas circunstancias, tal y como constata la afiliación del sindicato que forma parte de los tribunales de oposición, "buena parte de las vacantes estarán fuera del alcance de quienes han dado clases durante todo el curso a jornada completa".

Desde STEA afean a la administración que este sea "el pago al profesorado interino", algo que no los extraña puesto que, en sus palabras, "el Gobierno 'progresista' en marzo de 2020 pedía aplausos para los sanitarios y en marzo de 2021 ha enviado a buena parte de los mismos al paro".