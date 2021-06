Muere un pollo de cigüeña en las obras del convento de Caspe

Uno de los pollos de cigüeña del convento de Santo Domingo de Caspe murió el pasado viernes a consecuencia de las obras de consolidación que se están acometiendo en la torre del cenobio. Según denuncia la asociación naturalista Ansar, que ya advirtió el pasado día 13 que estos accidentes podrían darse dado que es "la peor época del año de reproducción de esta especie", no se ha trabajado en la protección de los animales y "parece ser que el pollo se tiró del nido a consecuencia de levantar el andamio en la misma torre".

"Los que no conocen el comportamiento de la especie, desconocen que las aves cuando están en un estado de desarrollo importante y al sentirse amenazadas, se tiran del nido", explican en Ansar, donde lamentan que "a mucha gente no le parecerá importante la muerte de pollos de cigüeña porque la sensación es que cuando se aprecia que el número de parejas de una especie es abundante no se le valora".

No obstante, insisten en que “no se puede molestar a las especies en época de reproducción" y entienden que las obras de consolidación de la torre se podrían haber llevado a cabo en cualquier otro momento del año, dado que el convento de Santo Domingo lleva muchos años abandonado por las instituciones.

Ansar ha tenido acceso a la autorización del Inaga donde dice que se autoriza la retirada o descarga de los nidos ubicados en los restos del convento de Santo Domingo por los problemas que puedan generar para la restauración o "por el riesgo de accidente, una vez finalice el periodo de nidificación de la especie". Un plazo temporal que -calculan- podría darse en torno al 1 de agosto.

Ansar ha mantenido durante décadas diferentes convenios de colaboración con el Gobierno de Aragón, mediante los cuales ha descargado nidos, eliminado ubicaciones peligrosas o asegurando estos refugios en postes para evitar su caída.