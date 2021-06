Los médicos eventuales de Aragón piden a Repollés "empatía" y que no lance "mensajes falsos"

Decenas de integrantes de la Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón se han concentrado este domingo en las escaleras del Paraninfo de Zaragoza para denunciar el trato "discriminatorio e injusto" por parte del Gobierno de Aragón y reivindicar un cambio en las oposiciones convocadas en plena pandemia, "ya que el agotador trabajo que acumulan desde 2020 les impide preparar adecuadamente unos exámenes memorísticos".

Según han señalado desde la Plataforma, reclaman su conversión en trabajadores fijos mediante un concurso de méritos, como sanción "a los muchos años de abuso de temporalidad, tal y como establece la normativa y jurisprudencia europea y el propio Estatuto Marco del personal sanitario".

Además, los médicos eventuales han criticado especialmente las declaraciones de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, del pasado viernes en las Cortes, cuando afirmó que si un médico se va a otra región es por razones personales, no por un contrato mejor. "Le pedimos empatía y que nos escuche, y no lance mensajes falsos: no nos vamos a otras comunidades por capricho, sino porque ofrecen mejores condiciones laborales, y no lo decimos solo nosotros, lo dice el Consejo General de Médicos de Aragón", han afirmado.

En este punto, los galenos concentrados han dicho que "no es imprescindible" un examen memorístico clásico, que ella misma no realizó. "Un examen así no es de justicia, no demuestra nuestra capacidad y no tiene en cuenta el mérito de desarrollar nuestra profesión cada día. La anterior consejera, Pilar Ventura, tuvo que dimitir por la falta de empatía y respeto a los profesionales, nos entristece mucho que la actual tome ese mismo camino”, han declarado en el manifiesto leído al término de la concentración.

Acompañados de sus hijas e hijos y con maletas para simbolizar la marcha forzada a otras comunidades y al extranjero, los integrantes de la Plataforma han destacado que el Ejecutivo autónomico se niega a recibirles para hablar de una posible solución a su conflicto.

"Cuando Aragón se situaba en riesgo extremo por el covid, con una tasa de positividad del 22,52%, 1.046 nuevos caso y casi 1.000 pacientes hospitalizados por covid, el Salud convocó un proceso selectivo abierto para su agotado personal facultativo médico", denuncian. Los exámenes están señalados ya para la vuelta del verano y si no logran las plazas ofertadas, recuerdan, la consecuencia es su "despido directo y sin indemnización".

Más de 7 años de media con contratos temporales

Los médicos temporales subrayan que con la enorme carga de trabajo que acumulan desde hace más de un año es imposible afrontar en condiciones las muchas horas de estudio diario que requiere una prueba de estas características. Según los datos oficiales recogidos por la Plataforma, en Aragón hay en estos momentos 894 facultativos temporales -491 eventuales y 403 interinos- de los 2.630 que componen actualmente la plantilla del Salud. "La abrumadora mayoría son mujeres (86,3%), de las que el 18,6% tienen más de 40 años. La media de abuso de temporalidad es de 7,4 años, aunque más del 35% llevan más de diez años encadenando contratos temporales", explican.

Desde la Plataforma plantean que se estabilicen estos puestos mediante un proceso extraordinario que reconozca la situación excepcional y su labor realizada. "La fijeza en este caso sería además una forma de sanción a la Administración ya que llevan años ocupando plazas estructurales con contratos temporales, una práctica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que es ilegal y supone un abuso de temporalidad por el que debe compensarse a las víctimas, en aplicación de la Directiva 1999/70 y la numerosa jurisprudencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", aclaran.

Además, la Plataforma no está en contra de que se lleven a cabo nuevas oposiciones, pero excluyendo de ellas las plazas ocupadas actualmente por profesionales en abuso de temporalidad (aquellos que llevan más de tres años encadenando contratos). Destacan que la actuación de la DGA no solo perjudica a los médicos que ya están trabajando en los hospitales y centros de salud de Aragón, sino a todos los ciudadanos y a la calidad de la asistencia sanitaria. “Por un lado, se fuerza el despido de profesionales con experiencia, cuando además faltan en algunas zonas y no hay tasa de reposición para los médicos que se jubilan, ya que de los colegiados actuales en activo, el 27,14% tiene más de 60 años; es el mundo al revés", critican.

Los médicos eventuales de Aragón inciden en que otras comunidades han descartado convocar en estos momentos ofertas públicas de empleo basadas en el sistema de exámenes tradicionales. "Como ejemplo del agravio comparativo con otros territorios, de los profesionales que finalizaron la especialización en Aragón, sólo un 62,3% firmaron un contrato en la Comunidad. El resto se movió al extranjero o a otras regiones que ofrecen mayor estabilidad laboral y medidas de conciliación", añaden.