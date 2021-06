La covid no impide que el 67% de los aragoneses piense irse de vacaciones este año

Los aragoneses llegan al verano con ganas de hacer la maleta y marcharse de viaje, tras un año y medio en el que la pandemia de covid-19 ha trastocado muchas vidas y limitado la movilidad durante meses. Los hogares que puedan permitírselo en la actual época de crisis se muestran dispuestos a regalarse un cambio de aires y recuperar cierta normalidad. Muchos prefirieron no salir el verano pasado, que en Aragón fue de rebrote del virus. Eso sí, no habrá excesos. Se opta por viajar por España, si es posible a la segunda vivienda en la playa o el pueblo, gastando lo mismo que el año pasado y viajando en coche, según se desprende del sondeo de la empresa demoscópica A+M para HERALDO.

El 67% de los aragoneses tiene pensado irse de vacaciones, frente a un 27% que no saldrá y un 5% que todavía lo está pensando, atendiendo a las respuestas de los encuestados. Solo el 3,2% apunta a la covid como el motivo para no planificar ninguna salida. Entre las razones tiene más peso la salud (13,8%), que para muchos se ha deteriorado en el último año, y la situación económica (9,5%).

Los largos periodos de cierres perimetrales, en municipios y provincias animan a muchos a salir de tierras aragonesas. La mayoría de quienes tienen decidido salir lo hará por España (61,3%) y solo una minoría se quedará en la comunidad (8,6%). El porcentaje de viajeros que cruzará una frontera extranjera este verano es mucho menor (6,4%) que en veranos precedentes. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en cada país y sus restricciones no ayudan a sacar el pasaporte, a pesar de que en el último mes se ha aclarado con rapidez la forma de conseguir el certificado de vacunación tanto digital como en papel.

A la playa o al pueblo

En cuanto al destino, los aragoneses amortizarán su segunda vivienda. Un 51,7% buscará sol y playa para desconectar y el 23,2% se instalará en el pueblo, dos segundas viviendas que desde que estalló la pandemia han pasado la mayor parte del último año vacías por la restricción a la movilidad. No por ello se quedarán más tiempo que antes de la pandemia. El 40,5% pasará más de dos semanas fuera de casa y el 28,5% entre una y dos, que para el 72,8% supone una estancia "prácticamente igual" a otros veranos.

Los aragoneses han estado muy pendientes en las últimas semanas de las ofertas de viajes y de las novedades que este 2021 brinda para viajar, por ejemplo, desde Zaragoza. Por un lado están los vuelos ‘extras’ que tradicionalmente animan el aeropuerto de la capital cuando llega el estío. Exitosos son los enlaces con Menorca o con Ibiza –operados por Volotea– como también los vuelos de Ryanair que comenzarán a despegar el próximo día 2 a Palma de Mallorca, destino que también explotan Air Europa y Vueling. Peor suerte han tenido los chárter internacionales –aquí se ve una vez más las dudas que genera aún viajar al extranjero–, pues las conexiones que se habían planteado a Rusia, Polonia y Croacia apenas tenían un 10% de reservas y han sido finalmente canceladas.

Por otro lado, este verano será recordado en las hemerotecas como el del desembarco de la alta velocidad ‘low cost’. Si ya desde hace meses son muchos los aragoneses que viajan hasta la Costa Dorada(Tarragona) en Ouigo, el próximo miércoles 23 comenzará a operar también Avlo, la compañía barata de Renfe. La competencia de precios está servida, si bien ya es difícil encontrar billetes realmente baratos, sobre todo, para hacer escapadas los fines de semana. Aunque en la oferta inicial salieron a 9 euros, ahora es complicado encontrarlos por menos de 35. Ouigo, además, solo parará en Tarragona hasta el próximo 3 de octubre, que es cuando considera que se cierra la temporada de destinos playeros.

De vuelta a la encuesta, el impacto negativo de la covid en muchas economías familias no es ninguna sorpresa, dado que más de la mitad de los españoles creen que la crisis sanitaria ha modificado sus hábitos de gasto y sus ahorros. En lo últimos meses muchos reconocen que han aplazado la compra de un coche o la adquisición de vivienda, pero el presupuesto que se destina a las vacaciones permanece más o menos estable en torno a los 550 euros. El 70,5% dice que no variará la forma de ‘rascarse el bolsillo’ en vacaciones, pero solo un 3,2% afirma que podrá hacer mayores dispendios.