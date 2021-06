"La mascarilla va a ser un complemento más, tendremos que llevar siempre una a mano en el bolso o el bolsillo"

Tras eliminar la obligatoriedad de usar la mascarilla al aire libre, esta pasará a convertirse en un "complemento más", que se podrá llevar en bolsos o en los bolsillos como se hace con las gafas de sol. "Ha venido para quedarse. Siempre habrá que llevar una a mano porque en cualquier momento puede surgir una situación de riesgo", recalcó Inma Cuesta, miembro del grupo de trabajo de la vacuna covid del Ministerio de Sanidad. De este mismo modo lo ve la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, quien ejemplificó que su uso también dependerá de "cómo está el día y por dónde te vas a mover".

Ambas coincidieron en señalar que no es "mala idea" que se vaya dejando de utilizar en el exterior, aunque siempre de una manera "racional". "Debemos tener esa alerta en la cabeza para identificar las situaciones de riesgo", apuntó Tolosana.

Cuesta recordó que la "interacción social" contribuye a la infección frente a la enfermedad, "tanto del individuo vacunado como del no vacunado". "Hay que tener en cuenta que el inoculado puede contagiarse y, aunque no tenga síntomas, podría llegar a contagiar", destacó. Incidió, asimismo, en que aunque sea verano y la teoría diga la que la transmisión es menor, hay que recordar que el peligro se mantiene: "A pesar de que todos tenemos muchas ganas de quitarnos la mascarilla no hay que perder la perspectiva de que estamos en una pandemia".

A este respecto, subrayó la importancia de incrementar "un poco más" las distancias sociales a la hora de que las personas se relacionen para evitar cualquier posibilidad de contagio.