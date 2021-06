Fiestas ilegales y celebraciones de fin de curso empañan el descenso de casos en la Comunidad

Las fiestas ilegales, las graduaciones y las celebraciones de fin de curso están empañando el descenso de casos en varias localidades de la Comunidad. El propio director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, alertó en su última comparecencia de que se estaban produciendo encuentros sociales entre población joven no vacunada en los que no se cumplía la normativa anticovid, circunstancia que habría provocado brotes en puntos como Teruel o Cuarte de Huerva.

En las últimas horas, la Comunidad ha confirmado 90 casos. Llama la atención que 37 de los 84 en los que ha sido posible identificar la edad y el sexo de la persona contagiada –un 44%– pertenecen a aragoneses de entre 15 y 34 años. De hecho, los mayores porcentajes (22,6%) se dan en los que se mueven entre los 25 y los 34. El dato resulta todavía más llamativo si se compara con la franja de los 65 a los 74, que apenas supone un 1,1% del total, o la que va de los 55 a los 64 –también vacunada– que se queda en un escaso 9,5%.

Sanidad prevé que en las próximas semanas puedan producirse más brotes de este tipo, pero no que haya transmisión comunitaria. Por lo visto hasta el momento, son agrupaciones de casos que pueden incluso disparar la incidencia de un municipio o una zona básica, pero que, pasada una semana, bajan rápidamente al no haber ‘segundas transmisiones’ y superarse la enfermedad.

En Ejea de los Caballeros, la fiesta ilegal en el bar de las piscinas no ha provocado, por el momento, un gran impacto, aunque se está alerta, ya que podrían aparecer casos durante la próxima semana, según informaron desde el centro de salud. Y aunque el número de PCR que se realizan ha bajado, con una media de siete diarias, se pide extremar la precaución para evitar sustos.

En Cuarte de Huerva, la incidencia acumulada a siete días ha pasado de 37,2 a 111,5 casos por cada 100.000 habitantes en cuestión de una semana. Desde el Consistorio, no obstante, se insiste en que no se tiene conocimiento de episodios graves y en que la situación "no es de preocupar".

Mientras, en Teruel se está a la espera de conocer los resultados de las 70 pruebas PCR practicadas ayer a otros tantos trabajadores de una industria cárnica tras haberse detectado 10 positivos en la plantilla en los últimos 10 días.

Desde la empresa destacan que la actividad se está desarrollando con "absoluta normalidad" y que en la planta hay "tranquilidad" debido a las estrictas medidas de prevención adoptadas desde el inicio de la pandemia. De hecho, subrayan que en estos 15 meses solo han aparecido "casos puntuales" y "nunca un brote".