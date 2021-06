Cristina Crespo: "La mascarilla todavía seguirá entre nosotros un tiempo más"

Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo se ha sentido al recibir del Rey una de las 24 condecoraciones con la medalla al Mérito Civil?

Me lo comunicaron la semana pasada y resultó abrumador porque no me lo esperaba. Creo que en el acto he sido la representación de Aragón, porque hay decenas de personas como yo que se lo podrían haber llevado. Ha sido emocionante estar con ciudadanos de todas las comunidades, con profesionales de diversos perfiles: ganaderos, agricultores, cajeras, médicos... Éramos personas que granito a granito hacemos que esto tire para adelante.

¿Ha tenido la oportunidad de intercambiar algunas palabras con sus Majestades?

Han sido muy cuidadosos y nos han dedicado unos minutos a cada uno de nosotros, mostrando interés por nuestro trabajo. La conversación con la Reina ha resultado algo más distendida.

¿En qué consiste el proyecto Wasamask?

Las mascarillas están hechas de plástico y es un material que puede tener varias vidas y usos. Consiste en buscar cómo se pueden reciclar mediante un procedimiento mecánico para triturarlas y volverlas a convertir en un plástico base para producir desde juguetes a macetas.

¿Tiene ya una salida mercantil?

Estamos todavía a nivel de laboratorio pero en el buen camino. Lo que ha sido sorprendente es que cuando se publicó la noticia sobre el proyecto tuvo mucha repercusión. Estamos en contacto con empresas de Canarias que han diseñado un sistema de recogida de las mascarillas, con clientes de Inglaterra que fabrican mascarillas y quieren reutilizarlas. Nosotros hemos estudiado las mascarillas usadas, pero los fabricantes podrían aprovechar los restos de la producción. Estamos en el buen camino, aunque nos centramos en la investigación. La mascarilla se va a quedar.

Es paradójico, pero precisamente el Gobierno ha anunciado que a partir del 26 de junio ya no serán obligatorias al aire libre.

Me he enterado cuando iba en el tren. Pero a nivel de transportes colectivos y hospitales se seguirán usando, porque está visto que funciona la protección.

¿Qué le parece la medida?

No solo hay que hablar de su uso en exteriores, sino de mantener la distancia de seguridad. Si la calle está abarrotada de gente es como si estuviéramos en una sala interior. Los ciudadanos tenemos que ser muy responsables y conscientes de que el virus sigue ahí y no hemos llegado a la normalidad. A lo mejor en la montaña y en la playa podemos disfrutar de respirar el aire, pero en una terraza nos puede interesar la mascarilla. En la estación de tren del AVE, por ejemplo, había muchísima gente.

¿Cómo surge la chispa de esta investigación?

Yo creo que como muchas cosas que ocurren en la ciencia, por casualidad. Empezamos a analizar cómo estaban hechas las mascarillas, vimos que eran de polipropileno, de polietileno, que son materiales que nos llegan a nosotros para analizar y que se reciclan igual que cualquier otro plástico.

¿Cómo llega a Itainnova?

Llegué hace 23 años, que son muchos pero se me han hecho cortos. Y por casualidad, estaba en el departamento de Química Analítica haciendo mi tesis doctoral y en Itainnova buscaban a un químico y me lo ofrecieron. Empecé en los laboratorios, con análisis y servicios tecnológicos, y poco a poco hemos ido creciendo juntos.

¿Qué otras investigaciones tienen entre manos?

Tenemos varias ideas y trabajos para desarrollar materiales que sean capaces de autorrepararse. Que haya una grieta y, mediante la aplicación de un campo magnético, acercamos el material a la cocina de inducción, que hace que se caliente y la grieta se cierre. O detectar pequeñas fisuras porque hay unas sustancias metidas dentro del material que son visibles con luz ultravioleta.

Hoy es su cumpleaños. ¿Se podía imaginar mejor regalo?

No, ha sido toda una sorpresa (risas). Ha resultado muy curioso porque de los galardonados estábamos varios en esta misma situación.