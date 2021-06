Repollés: "Un médico se va a otra comunidad por razones personales, no por un contrato mejor"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha aseverado este viernes en el Pleno de las Cortes que si un profesional sanitario se va a otra Comunidad autónoma lo hace por razones personales, relativas a la ubicación de la plaza, y no porque los contratos sean peores "en absoluto" en Aragón.

Repollés ha respondido en la sesión de control del Pleno a una interpelación formulada por la diputada del PP Ana Marín relativa a la situación de la Atención Primaria en el medio rural, en la que ha recordado que la situación se repite año tras año en verano y ha criticado que el Gobierno de Aragón haya decidido restar atenciones a las consulta de barrios rurales de Teruel o cerrar las urgencias en centros de salud de Zaragoza por la tarde.

Marín ha reconocido que faltan médicos pero "no es excusa" y ha criticado que el Gobierno de Aragón "no ofrece contratos atractivos para cubrir el verano", por lo que no se puede competir con comunidades autónomas vecinas, y no aplica el Plan de Incentivos ni ha puesto en marcha medidas para asegurar las plantillas cuando en las poblaciones del medio rural se duplican o incluso triplica la población en verano.

En su respuesta, Repollés ha apuntado que las vacaciones de los profesionales médicos en verano pueden suponer "algún inconveniente puntual", pero ha negado que se haya producido en Aragón "falta de asistencia", que se mantiene "exactamente igual" mediante medidas organizativas tanto en los centros de salud como en los domicilios.

Ha incidido además en que es un problema "endémico" que afecta a todos los territorios despoblados y dispersos porque las plazas vacantes resultan "poco atractivas, hay más plazas que profesionales y estos eligen" y ha recordado que el Gobierno de Aragón, que sí tiene competencias al respecto en la política de recursos humanos, puso en marcha en 2015 el plan operativo de incentivos para profesionales en centros de difícil cobertura, "pionero en este ámbito y que posteriormente ha servido de referencia en otras comunidades".

Un plan que ha favorecido la contratación de profesionales, ha asegurado, y que, entre otras medidas, reconoce méritos extra a los médicos que ocupan plazas en esos centros de difícil cobertura (que ha cifrado en 38), lo que les da mayor capacidad de movilidad y promoción; o permite que los interinos que ocupan estas plazas transcurrido un año puedan solicitar destino en cualquier otra localidad como mejora de empleo.

Facilita también la contratación de profesionales extracomunitarios, adopta medidas de carácter retributivo concordante al esfuerzo y prolonga el servicio activo porque "prescindir de la experiencia y el trabajo de los profesionales que voluntariamente deseen seguir trabajando es un lujo que no podemos permitirnos".

Según la consejera, se ha autorizado la prolongación del servicio a 128 facultativos que no se querían jubilar, 72 en el medio rural, "subsanando así la grave decisión tomada en 2013 por el PP, que no solo supuso una quiebra en la disponibilidad de médicos en todos los ámbitos sino que además le va a costar 30 millones de euros a las arcas autonómicas", ha criticado.

Ha señalado además, que los contratos de este plan de incentivos en Atención Primaria en el medio rural y puestos de difícil cobertura son de larga duración, de 6 meses como mínimo, y que solo en Zaragoza ciudad se hacen contratos de 3 meses adjudicados a profesionales que no están dispuestos a ir al medio rural pese a esos incentivos.

Ha negado así que no se aplique el plan y ha apuntado que en la última oferta de empleo se ofertaron plazas de interinidades de un año completo en hospitales comarcales y centros del medio rural que quedaron desiertas y, a cambio, se eligieron plazas en Zaragoza con contratos eventuales de 3 meses.

"La falta de cobertura no es culpa del gobierno", se ha defendido la titular de Sanidad, quien ha abogado por incrementar la oferta de formación y ha recordado que Aragón ha incrementado su oferta formativa en médicos, farmacéuticos y psicólogos en un 19 % y si se suma enfermería se ha aumentado el número de plazas en un 22 %.