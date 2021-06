Los profesionales, ante la presencialidad en los centros de salud: "Hay que ser prudentes. La normalidad no va a volver"

Los centros de salud van retomando la normalidad de forma gradual conforme la pandemia del coronavirus va dando un respiro al sistema asistencial. Ya se han empezado a retirar los puntos de control que se que se instalaron en marzo de 2020 para reducir los riesgos de transmisión de la covid. El nuevo sistema de Salud Informa, además, permite al paciente elegir si quiere cita telefónica, orientada a resultados de analíticas, pruebas o trámites burocráticos, o presencial. Los ambulatorios van así recuperando la accesibilidad que se limitó con la crisis sanitaria, aunque esta nueva etapa mantendrá medidas puestas en marcha estos meses.

Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet) y facultativo en Parque Roma, considera que "la normalidad anterior en los centros de salud no va a volver, hay que ser prudentes". Aboga por mantener un pequeño control en la entrada "que más que de triaje sirva para dirigir a los usuarios y que no se acumule la gente en las salas de espera. Debemos garantizar las distancias y es conveniente que acudan lo más cerca de la hora citada". Y si reciben casos con sospecha de síntomas covid, se atenderán en una consulta específica. La agenda se ha transformado ya por el nuevo sistema. Estos primeros días convivirán los dos modelos. "Depende de cada centro, pero nosotros reservamos más de 20 huecos a consulta presencial y entre 8 y 10 a telefónica, manteniendo también espacio para domicilios, urgencias o atenciones indemorables", asegura. "Cerrados no hemos estado nunca", afirma con contundencia: "Sí se ha trabajado de una forma distinta, pero si un paciente requería consulta ‘in situ’ venía".

También apeló a la responsabilidad Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en Aragón y pediatra en el centro de salud de Sagasta: "La apertura de los centros de salud es consecuencia de la disminución de la incidencia del coronavirus y de la vuelta a la normalidad, por lo que se ha retirado el triaje. Pero la población debe ser consciente de que el virus sigue circulando y todo el paciente que tenga síntomas compatibles con el coronavirus o que haya tenido contacto con un positivo no debe acudir o entrar en el centro de salud sin advertirlo, ya que podría contagiar a otros pacientes". "La situación permite volver a la normalidad, no a la presencialidad porque eso no se ha dejado de hacer aunque era previo triaje telefónico. Se va a mantener la consulta telefónica porque ha demostrado su utilidad, por lo que el paciente puede decidir el tipo de consulta”. “Está bien la vuelta a la normalidad pero como el virus sigue circulando, los pacientes tiene que ser consciente y asumir la responsabilidad de no acudir sin hablar con su médico si sus síntomas son compatibles con covid".

El Departamento de Sanidad ha presentado un procedimiento para replantear el modelo de funcionamiento de los centros de salud de cara a mejorar su accesibilidad a la población, que incluye mantener, dentro de las posibilidades de cada centro, la organización de circuitos asistenciales diferenciados para los pacientes con sintomatología respiratoria o con sospecha de covid así como una entrada abierta al público. La DGA pretende también que sean las propias unidades de Admisión quienes regulen la circulación de todos los usuarios, siempre con el apoyo de carteles informativos. En La Almozara, según confirma su coordinador médico, José Luis Cañada, ya se ha retirado el triaje de la puerta y "las agendas están preparadas para el nuevo sistema de citación". Se reservarán más huecos a consultas presenciales que telemáticas. Para Rosa Magallón, médico de Familia en el Arrabal de Zaragoza, es importante recordar el mensaje de que los centros de salud "nunca han estado cerrados, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia". En su opinión, los problemas de Atención Primaria son la falta de medios, personal de admisión y líneas telefónicas, así como la carencia de médicos y enfermeros: "Estamos organizando las agendas como podemos porque no hay facultativos sustituciones, y en verano vamos a tener que doblar consultas". En este ambulatorio se prevé retirar ya el control de acceso el lunes, aunque, según reconoce, "ahora mismo no hay ninguna restricción de accesibilidad". Hasta el 1 julio no se podrán activar las nuevas agendas para los médicos de Familia, porque están todos los huecos completos, aunque sí se habilitará para Pediatría: "La normalidad se está recuperando y el problema hasta ahora es que no hubiera masificación en las salas de espera. La vacuna se está extendiendo y está bajando la pandemia".