Los interinos se manifiestan: "Iceta, trilero, oposita tú primero"

Unos 150 interinos aragoneses se han manifestado este viernes por el centro de Zaragoza, entre las plazas de España y el Pilar para rechazar la reforma impulsada por el ministro Miquel Iceta y reivindicar la fijeza para el personal víctima del abuso frente a los despidos indiscriminados si no se aprueban las oposiciones. "Iceta, trilero, oposita tú primero" ha sido uno de los eslóganes que más se ha podido escuchar en la capital aragonesa. En la Comunidad están convocados unos 38.000 empleados temporales de todas las administraciones (Sanidad, Educación, Justicia o Administración General). De ellos, según fuentes de la Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (ISTA), hay unos 20.000 que han superado el límite legal de tres años y que, denuncia esta organización, podrían perder su empleo en los "falsos" procesos de estabilización, "que ni corrigen la temporalidad ni sancionan a las administraciones como reclama la Unión Europea sino a los propios trabajadores".

La jornada de paro, la primera que se convoca por este asunto, ha comenzado en la capital aragonesa con una concentración matinal a las puertas del Hospital Universitario Miguel Servet, para seguir con otras protestas en las escaleras del Paraninfo y frente al edificio del Pignatelli, sede del Gobierno aragonés. De momento no hay datos generales de seguimiento, ni por parte de los convocantes ni oficiales. "Hay un alto seguimiento las oficinas comarcales agroambientales, sobre todo en el medio rural (OCA), con seguimiento del 100% en algunas como las de Graus, Épila y Tauste, entre otras", ha señalado María Pilar Remírez, de STEPA. "No sabemos las cifras de la DGA y si las da nos extrañaría que fuera del todo ciertas, puesto que no nos está facilitando ningún dato de la temporalidad en abuso que existe".

Remírez ha criticado que la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público planteado por Iceta no incluye "ninguna trasposición de la directiva comunitaria al ordenamiento del ámbito público". "No existe inspección ni sanción que determine cuando un trabajador o una trabajadora está en abuso. Con lo cual estamos totalmente indefensos, y cuando nos echan a la calle no hay ningún tipo de indemnización por despido ni por supuesto ningún tipo de sanción", ha reprochado al Gobierno central. "Si en tres años las plazas públicas no se ocupan por personal fijo se congelan y no se cubren absolutamente por nadie, por lo cual suponemos que el trabajo recaerá sobre el personal fijo y la carga será mayor. Al final con llevará un peor servicio a la ciudadanía que es una antesala de la privatización", ha concluido.

Remírez ha calificado la movilización de "histórica" porque ha tenido eco en contra de los sindicatos que se sientan a negociar con Función Pública, como son CSIF, UGT y Comisiones Obreras. Según ISTA, en la DGA está implantada una interinidad de 48,4%, que incluso en Sanidad llega al 51% pese al incremento de refuerzos que se ha llevado a cabo por la pandemia.