Alumno con la mejor nota de selectividad en Aragón: "En la Evau faltan criterios comunes entre las regiones"

Lo primero, enhorabuena por esa nota que roza el 14. ¿Dónde estaba cuando recibió la noticia?

Me he despertado con la noticia, mi madre me ha llamado por teléfono para dármela. Yo estoy en Salou con unos amigos en un apartamento desde el jueves para celebrarlo, hemos vuelto a la tradición.

¿Se la esperaba?

Había trabajado para hacerlo bien, pero nunca piensas que vas a ser el mejor.

¿Qué piensa estudiar con ella?

En cuarto de la ESO me empezó a gustar más la física y en 1º de bachillerato comenzó a interesarme el doble grado de Matemáticas y Físicas. Tiene las plazas muy limitadas y sabía que tenía que esforzarme al máximo.

En este doble grado todos son de 10. ¿Qué le atrae de él?

Siempre he sido más de ciencias. Al principio me influyó algo mi tío, ingeniero informático, y quería hacer algo parecido a lo suyo. Mi abuelo sí que estudió Físicas. Mi familia ha estado relacionada con las ciencias y es lo que me gusta básicamente.

Lo ha conseguido. ¿Ha valido la pena todo el trabajo?

Por supuesto. Básicamente, le he dedicado todo el tiempo del que he podido disponer, para, al menos, no quedarme con la sensación de que podía haber hecho más. Por las mañanas iba a clase y por la tarde me he preparado lo máximo posible.

¿Ha renunciado a algo?

Siempre que te marcas un objetivo hay que sacrificar algo para alcanzarlo. He tenido tiempo para ver a amigos y familia, pero menos del que me hubiera gustado.

¿Cómo ha vivido estos dos cursos tan atípicos?

El final del curso pasado hubo que improvisar, nos cogió a todos desprevenidos. Creo que personalmente me supe manejar desde casa. A principios de este fue más problemático con la semipresencialidad, pero tuvimos suerte al poder volver a las clases. Con esfuerzo por parte de todos, profesores y alumnos, se ha salido adelante. Desde el Ampa desempeñaron una gran labor y fueron muy reivindicativos para que pudiéramos volver al aula. El instituto hizo también una rápida organización de los espacios disponibles. Dentro de lo que cabe, y en plena pandemia, el balance es positivo.

¿Qué es lo que más ha echado de menos durante la pandemia?

En mi caso, más tiempo para poder conversar y estar con los amigos y la gente en general. Ahora con las redes sociales resulta muy llevadero y más sencillo estar en contacto, pero no es lo mismo. Estamos en una edad en la que nos gusta salir y pasárnoslo bien. Aunque tampoco creo que me hubiera ido mucho de fiesta en circunstancias normales.

Una indiscreción, ¿qué le ha privado de la perfección del 14?

Algún fallito. Me gusta mucho explicarme, escribir y será algún matiz o algo que se me ha escapado. Intuyo que en inglés puedo haber cometido algún error en una palabra. En Matemáticas, al poner algún valor absoluto en un ejercicio siempre puede ocurrir un despiste.

Por cierto, el examen de Matemáticas II dejó mal sabor de boca por difícil. ¿Qué le pareció?

Más que difícil, de lo que se quejaba la gente es de que era raro. El planteamiento de los ejercicios resultaba extraño. Quizás es cierto que comparado con el examen del año pasado lo vi diferente. Tanto como más difícil no lo sé.

¿Le ayudó hacer la Evau en el mismo instituto en el que estudia? Antes no era así.

Claro que sí. Sin duda es más ventajoso para todos, vas más tranquilo que si tienes que trasladarte a la Universidad. Es como estar en tu casa y juega a tu favor. En el instituto a la hora de preparar los exámenes trimestrales intentaban que fueran como la Evau y todo resultaba muy familiar.

La Evau ha estado rodeada de polémica porque en otras comunidades se podían presentar con materias suspensas. Hay también quien aboga por una prueba común para toda España. ¿Qué opina sobre estos temas?

Lo más justo sería que en todas las comunidades tuvieran unos criterios únicos. Tener una Evau única es más difícil de lo que parece, pero sí faltan criterios comunes entre las regiones. En Grecia, por ejemplo, se examinan de una asignatura cada dos días.

Menciona Grecia, su nombre viene de allí.

Mi madre es griega y mi prima se ha examinado también allí.

¿Sus planes para este verano?

A descansar hasta septiembre porque han sido dos años agotadores.