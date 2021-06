"Reducir o menoscabar la titulación de Enfermería como pretende el ministro Castells es peligroso"

El Ministerio de Universidades está elaborando un nuevo Real Decreto para ordenar las enseñanzas oficiales que relega a una "disciplina menor" al ámbito de la Enfermería.

Así lo denuncia en una nota el Consejo General de Enfermería (CGE) tras presentar sus correspondientes alegaciones al borrador del proyecto universitario por el que se van a eliminar las carreras de tres años de duración. Para Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y miembro de este órgano estatal, no crear un ámbito de conocimiento específico para esta titulación puede "menoscabar" la cantidad de formación específica que hay actualmente en una carrera que cada año genera en torno a 11.000 egresados en España -y unos 260 en Aragón-.

"La formación de las enfermeras en este país hemos presumido siempre que es de las mejores de Europa y del mundo. Podemos ir a cualquier sitio con ella. Reducirla o menoscabarla es peligroso porque al final nuestras estudiantes terminarán siendo enfermeras y van a trabajar en situaciones donde la vida es vital", subraya Tolosana, que da datos de la importancia que tiene la formación específica en el plan de estudios de esta titulación. En la actualidad, de los 240 créditos que consta el Grado, hay 180 que son específicos de esta disciplina, y que serían el equivalente a unas 4.500 horas de trabajo y estudios. "Incorporar Enfermería a un ámbito de conocimiento más global puede menoscabar esa cantidad de formación que hay específica en nuestra profesión, y eso me parece peligroso", advierte esta enfermera.

Con el nuevo Real Decreto que está elaborando el ministro de Universidades, Manuel Castells, desaparecerían las cinco ramas del conocimiento actuales (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), y pasan a establecerse 28 ámbitos de conocimiento, en función de los códigos del 'International Standard Classification of Education' (ISCED, 2013) de la UNESCO. Entre estos ámbitos, "de forma incomprensible y sin ninguna justificación" para el Consejo General de Enfermería, no se ha incluido a esta titulación, que no en vano cuenta con el código UNESCO 0913, una regulación específica por Directiva Europea, y una orden ministerial también específica.

Así, en el proyecto de Real Decreto que plantea el Ministerio de Universidades, las actuales Ciencias de la Salud se dividen en 'Especialidades de la salud', que es donde se ha incluido a Enfermería, y por otro lado figuran 'Medicina y Ciencias Biomédicas' y 'Veterinaria', que a diferencia de Enfermería sí contarían con un ámbito de conocimiento específico.

Para el Consejo General de Enfermería, que aglutina a todos los colegios profesionales de España, con esta clasificación "el alto nivel de especialización que requiere esta profesión, con 180 de los 240 créditos como parte del área de conocimiento específico, no queda cubierto por el ámbito de ‘especialidades sanitarias’, un área que no identifica a la profesión enfermera", subrayan.

"La profesión que nos va a cuidar en el futuro tiene que tener la mejor formación posible"

A juicio de Tolosana, la instrucción que está elaborando el ministro Manuel Castells pone también "en peligro" otra cuestión importante como es la práctica clínica: coger las competencias necesarias a la hora de trabajar con los pacientes. "Incluir a la enfermera en esta área genérica o no darle un área de conocimiento específico puede reducir el número de horas, con lo cual la formación no va a ser igual de potente que es ahora. La profesión que nos va a cuidar en el futuro tiene que tener la mejor formación posible. Si el Real Decreto no mejora la formación existente no es una buena idea, sinceramente", concluye Tolosana.

Incumplimiento europeo

Además, esta instrucción no contempla especificidades de la formación práctica, establecidas en la Directiva Europea que regula la profesión a nivel comunitario. Así lo denuncia la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Marian Franco, quien califica de "gran error" la nueva clasificación que plantea el Ministerio. "No se puede ni llegar a considerar... Primero, por el desprestigio que supone en sí hacia los profesionales de la enfermería, pero luego por la comparación con otros ámbitos de Ciencias de la Salud, como son la Medicina o la Veterinaria", afima esta docente, que da datos númericos de la importancia que tiene la profesión a nivel académico.

En la actualidad, afirma, hay 58 facultades de Enfermería en España -frente a las 52 de Medicina o los 14 centros en los que se imparte Veterinaria-. Además, cada año se titulan en este ámbito de la salud más de 11.000 egresados -frente a los 7.000 de Medicina o los 1.500 de Veterinaria-. Pero más allá de los números, Franco apunta a una cuestión de "interés y de impacto social", que además se ha puesto en evidencia con la actual crisis sanitaria.

"Durante esta pandemia provocada por la covid hemos tenido 4.000 estudiantes de Enfermería que han estado con contrato de auxilio sanitario del sistema público de Salud, frente a 700 estudiantes de Medicina. Estudiantes de nuestra titulación de Enfermería de último curso han estado ahí en primera línea de atención a los pacientes con covid porque son parte de sus competencias y las han adquirido ya a lo largo de esta formación de cuatro años", defiende esta docente que califica de "error gravísimo" esta nueva clasificación que, a su juicio, menosprecia a todos los profesionales de enfermería que han estado luchando en primera línea de contra la "devastación" que ha supuesto el coronavirus.

"La enfermería durante años se ha ganado el puesto que la sociedad ahora le está reconociendo, que es el de los profesionales que cuidan de nuestra salud y de una manera excelente. No podemos volver a ser una titulación de segunda, y se nos ponen los pelos de punta solo de pensarlo, porque no llegaríamos a cubrir siquiera las horas que marca la directiva europea", concluye Franco.

La Directiva Europea que regula la profesión establece un número mínimo de prácticas que se deben cumplir fijado en 2.300 horas. Según los datos del CGE estas prácticas deben suponer entre el 32 y el 38% del total de los créditos del título, muy por encima del 25% máximo que fija el nuevo Real Decreto de Castells.

Por ello, consideran que "se hace imprescindible incluir en el proyecto normativo un régimen excepcional que incorpore las particularidades de los grados con regulación europea", como es el caso del Grado de Enfermería.