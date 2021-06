Hasta un 75% de los locales de ocio nocturno en activo abrirán con la ampliación de horarios

Entre un 70% y un 75% de los locales de ocio nocturno abrirán con la anunciada ampliación de horarios, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial de Aragón. Fuentes de Sanidad confirmaron ayer que la medida será efectiva ya este fin de semana, siguiendo así la particular desescalada del sector.

Esta decisión hará que multitud de negocios retomen la actividad tras más de 400 días de cierre, ya que hasta ahora, al estar limitados hasta la medianoche, apenas un 25% había levantado la persiana.

La principal incógnita es si el Ejecutivo permitirá abrir hasta las 2.00, como apuntó la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, o si se podrá facturar hasta las 3.00, como trasladó el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, a empresarios del sector.

El colectivo ha vivido las últimas horas "con incertidumbre", ya que aquellos que reabran este fin de semana tendrán que trabajar contra el reloj para tener todo a punto. "Los hay que ya no se fían y que hasta que no vean la orden no empezarán los preparativos. Tras más de un año de cierre hay muchos factores a tener en cuenta, desde la revisión de los extintores hasta la potencia contratada", razonó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano.

El sector espera que la Consejería les permita abrir hasta las 3.00. "No se entendería lo contrario, y más teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha sí van a poder a estar hasta esa hora", dijo.

La Taberna del Espit, en la calle del Temple, abrió ya el fin de semana pasado, pero este "será distinto", según afirmó su gerente, David Puertas. "Las primeras horas apenas trabajamos. La gente estaba en las terrazas y cuando se empezó a animar ya eran las 23.00", lamentó. Estas horas de más "se notarán muchísimo", ya que "marcarán distancias" con el resto de la hostelería.

En este local llegaron a trabajar 15 personas. "Una salió ya del ERTE la semana pasada y esta espero que salgan otras dos. Al resto los tuvimos que despedir", dijo. Ayer trabajaba en su establecimiento para tener todo listo de cara a mañana. "Hemos casi todo caducado y ha habido que tirar más de 40 cajas de refrescos. Además, he tenido que reparar el aire acondicionado, reponer el botellero y cambiar las luces de las escaleras, que se habían fundido", detalló.

El ocio nocturno espera que, esta vez sí, empiece su desescalada. Hay negocios que incluso ya publicitan la apertura hasta las 2.00 en sus redes sociales e instan a reservar mesa a pesar de que la normativa del Gobierno de Aragón ni siquiera se ha publicado. Otros, como la discoteca Hïde, esperarán al viernes 25 para reabrir.

"Al no estar todavía la orden no podíamos arriesgarnos", justificaba ayer Miguel Ángel Salinas, gerente del Grupo Canterbury. Poder abrir hasta pasada la medianoche hará que hasta ocho personas salgan del ERTE. Antes de la apertura, no obstante, "queda mucho por hacer", ya que, al igual que le ha sucedido a La Taberna del Espit, estos 15 meses han pasado factura. "Al estar cerrados tanto tiempo se nos han caducado entre 70 y 80 cajas de cerveza. También nos ha ocurrido con los refrescos y tendremos que ampliar la luz contratada. La última factura fue de 500 euros, y eso que estábamos cerrados", indicó.

En este caso, el acceso también estará sujeto a reserva. "Seguiremos el mismo sistema del pasado mes de junio. Es una forma de tener un orden y control", dijo.

Los taxis recuperan sus turnos

La decisión del Ejecutivo aragonés permitirá al sector del taxi recuperar los turnos que tenía antes de la pandemia tanto en festivos como en días laborables. Así lo ha comunicado ya la propia Asociación Provincial de Auto-Taxi, que prevé que el cambio sea efectivo a partir de las 22.00 de mañana, al Ayuntamiento de Zaragoza.

Menos probable parece que pubs y discotecas puedan recuperar a corto o medio plazo las barras y pistas de baile. Estas restricciones han obligado a negocios como La Taberna del Espit a reinventarse. "La barra era uno de los fuertes de este bar. Ahora tenemos que servir los chupitos en las mesas", comentó su gerente.

Una vez que avance la vacunación y caigan los contagios se procederá a ampliar aforos, dejando barras y baile para el final, como ya trasladó el director general de Salud Pública al sector.