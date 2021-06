Algunas pistas para saber cómo será la desescalada de las mascarillas

“Es hora de dar nuevos pasos”. Esta fue una de las frases más repetidas el pasado martes en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que estaba sobre la mesa la posibilidad de relajar el uso de las mascarillas. Las comunidades decidieron finalmente posponer el debate -al menos una semana más-, pero regiones como Valencia, Murcia o Cataluña ya dan por seguro que en julio la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios al aire libre. Ayer mismo el presidente Pedro Sánchez en el Congreso se mostró partidario de flexibilizar la medida, pero tampoco quiso dar una fecha y se limitó a decir que será “pronto”, en la línea de lo que también afirmó el pasado lunes el zaragozano Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Parece que parques, playas y espacios naturales serán los primeros escenarios en los que volveremos a vernos el rostro completo, mientras que en ubicaciones cerradas y sin apenas ventilación como el transporte público, los bares, los cines o, incluso, los ascensores serán los últimos en los que se levante el veto.

El Gobierno fía a la vacunación la desescalada de la mascarilla en exteriores

Para encontrar alguna pista de por dónde pueden ir los tiros de esta “desescalada de la mascarilla”, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) publicó hace unas semanas una guía para orientar a los países europeos en el ansiado regreso a la antigua normalidad. En este documento se habla de los geles hidroalcohólicos, la ventilación, la distancia social y, por supuesto, las mascarillas, cuyo ocaso vincula estrechamente con el porcentaje de vacunación de la población. Si bien lo deseable para quitarse el tapabocas sería la inmunidad de rebaño (ese 70% de la población con la pauta completa), las autoridades europeas admiten que con el 50% ya se puedan ir relajando algunas medidas. En este sentido, apunta que la mascarilla puede ir decayendo o, al menos, no ser “obligatoria en todo momento” como lleva siéndolo en España desde hace más de un año. Sostiene el ECDC que las vacunas son altamente efectivas para combatir el virus, así que el único ‘trueque’ que admite es el de pinchazos de Pfizer, Janssen, Astra Zeneca o Moderna por libertad nasobucal.

“Desde que la OMS admitió la transmisión del virus por vía aérea, algunas precauciones como las de los guantes o los geles se fueron relajando de facto, pero nadie se atrevió a olvidar la mascarilla”, comentan en el centro de Salud del Seminario, donde añaden que el único alivio que se dio en España “fue la posibilidad de que corredores y ciclistas se la retiraran cuando hacían deporte, siempre y cuando se respetara la distancia social”. Si nada vuelve a torcerse, en unas semanas podrá volver a hacerse senderismo, escalada u otras actividades al aire libre sin la engorrosa mascarilla. Dicen los sanitarios que el temor es que se vuelva dominante alguna de las cepas más contagiosas como la británica o la india, pero se felicitan de que la incidencia haya caído a 104 casos por casa 100.000 habitantes y de que el ritmo de vacunación vaya, incluso, por delante de los planes más optimistas del Ejecutivo central. Los encargados de administrar las vacunas piden, eso sí, “prudencia” porque “por unos días más no va a pasar nada” y porque las mascarillas “han demostrado que son el elemento de protección más efectivo de los que se han ido probando”.

Reparto de mascarillas por las terrazas del Tubo de Zaragoza. hace unos días. Oliver Duch

En los últimos meses en los informativos se ha visto cómo en otros países se han ido deshaciendo de la mascarillas (incluido el experimento de Gibraltar) o cómo en algunos ni siquiera ha sido obligatoria en todo momento (Suiza, Inglaterra o los países nórdicos). Italia anunció ayer mismo que la mitad del país abandona las restricciones mientras que en Rusia a la mascarilla le quedan tres días (estará vigente hasta el 20 de junio), a pesar de la tendencia al alza de los contagios en la última semana, que ha llevado a Putin a prohibir los “eventos masivos”. En Israel, avanzadilla en esta pandemia, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria incluso en espacios cerrados y sólo se mantienen unas pocas excepciones: el personal de los centros de salud, los turistas aún no vacunados y los pasajeros de los vuelos que aterricen en el país.

En Francia llevar mascarilla en el exterior deja de ser obligatorio a partir de hoy mismo, y el toque de queda terminará el próximo día 20, según anunció ayer el primer ministro francés, Jean Castex. Por nuestra parte, en España la caída de contagios, aunque sostenida, no ha sido tan abrupta y el porcentaje de población vacunada con la pauta completa aún es del 27% (13 millones de personas). Además, ya se ha dicho que antes de retirar la obligatoriedad total se seguirá recomendando su uso, sobre todo, en el exterior de locales de ocio y los centros comerciales.

Los espacios cerrados, sin ventilación y con una mayoría de población no vacunada serán los últimos en librarse de las mascarillas

Es más que probable que a finales de este mes o principios de julio (algunos medios apuntaban ayer el viernes 2 de julio) la mascarilla deje verse en parques y playas, pero hay espacios que se prestan a una mayor discusión. ¿Qué sucederá en las terrazas de los bares mientras no se consuma? ¿Y en las zonas de césped de las piscinas? ¿Qué pasará en los gimnasios en los que buena parte de la clientela son menores de 30 que aún no han entrado en la rueda de las vacunas? El de los menores de 30 años es un segmento que preocupa ahora a las autoridades sanitarias porque temen que haya un repunte de casos en los próximos días debido a las fiestas de final de curso, las concentraciones de la Evau, las primeras escapadas de verano...

Auguran los expertos que las mascarillas durante muchos meses más seguirán siendo imprescindibles en el interior de los bares, en los centros públicos (sobre todo, los geriátricos) y en lugares concurridos como los conciertos y festivales de verano aunque sean al aire libre. El Gobierno considera que con el 50% de la población vacunada con la pauta completa (se está a pocos días de conseguirlo) ya será suficiente para librarse de la pequeña máscara en espacios naturales y su mayor preocupación ahora es que la norma se aplique de forma coordinada en todo el país: esto es, que a pesar de las bondades de la ‘cogobernanza’ no haya 17 regulaciones diferentes en función de si uno está en Murcia, Navarra o Baleares. Incluso la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apeló el martes a la "prudencia" y apostó por un "mensaje unívoco para no confundir a los ciudadanos".

Si como sucedió el año pasado el virus da una tregua en verano, los meses de estío se antojan idóneos para hacer la prueba de recuperar parte de la vida social sin mascarillas. Será el momento que esperan muchos dentistas para ver si la gente vuelve a hacerse arreglos en la boca o muchos comerciantes para volver a llenar los estantes de pintalabios y tintes para las barbas canosas. No obstante, como señala Rafael Bengoa, experto en Salud Pública (y exasesor de Barack Obama), el fin de las epidemias no es un “de repente” sino que los virus siguen circulando y, aunque sea de forma más apagada, puede haber rebrotes. Además, añade una nueva incógnita a la ecuación y es que aún no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo dura la inmunización generada por las vacunas. Así, muchos médicos creen que el reto está en asumir que la mascarilla habrá que seguir llevándola en el bolsillo para hacer uso de ella cuando se llegue a un lugar cerrado y concurrido.