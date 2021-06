Vox lleva a los tribunales la orden aragonesa que limita el derecho de reunión

Vox llevará finalmente la ley anticovid aragonesa a los tribunales. La formación de ultraderecha ha anunciado este miércoles que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la Orden 591/2021, de 3 de junio, que regula el nivel de alerta 2 en las tres provincias, para defender el derecho de reunión, recogido en la Constitución.

Según Santiago Morón, portavoz del grupo en las Cortes, la orden aragonesa va en contra de la Carta Magna y “no cumple el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio; la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa”. “Creemos que el Gobierno de Aragón carece de competencias para decretar una medida que limita un derecho fundamental fuera del estado de alarma”, ha dicho.

Ha recordado, en este sentido, que el ordenamiento jurídico “no permite a las autonomías acordar este tipo de restricciones con carácter general y no individualizado”. Pese a no haber solicitado medidas cautelares, el partido espera una pronta respuesta de los tribunales, ya que, como ha recalcado Morón, está en juego “un derecho recogido en la Constitución”.

Según ha explicado, no se ha actuado antes por que dentro del estado de alarma era “legalmente cuestionable” presentar este tipo de recursos. “Estaba pendiente de delimitar si la restricción de derechos fundamentales era legal. De hecho, el Constitucional todavía no se ha pronunciado”, ha justificado. Ahora, sin este paraguas, la formación tiene claro que “no se están cumpliendo los preceptos legales”, ya que no se permiten reuniones de más de diez personas en el ámbito público y privado.

Vox también defenderá en el próximo pleno una proposición no de ley sobre los indultos a los políticos catalanes independentistas, “condenados por el Supremo por sedición y malversación”, según ha resaltado Morón en rueda de prensa acompañado por el también diputado David Arranz.

“Sánchez está consiguiendo la confrontación de los españoles y no la concordia que dice pretender. En su afán de mantenerse en la Moncloa no ha tenido reparos en echarse a los brazos del separatismo”, ha agregado, al tiempo que ha avanzado que Vox “no va a dar su brazo a torcer”, y que si el presidente del Gobierno sigue adelante presentarán batalla “política, en la calle y en los tribunales”. “Nos jugamos mucho, está en jaque el orden constitucional y la convivencia pacífica entre todos los españoles”, ha incidido.

El partido también defenderá en el pleno otra pnl en la que instará a crear protocolos de actuación y detección de casos de maltrato a personas mayores.