Ciudadanos pide que se permitan fiestas patronales antes del 31 de agosto y la DGA lo descarta

Aragón no tendrá fiestas patronales antes del 31 de agosto a pesar de la esperanzadora evolución de la quinta ola y de que partidos como Ciudadanos hayan pedido expresamente cambiar la ley 3/2020 para poder celebrar unos festejos "seguros" que eviten fiestas ilegales y respeten los "criterios técnicos" marcados por el Ministerio y la Consejería de Sanidad. El Ejecutivo autonómico seguirá el acuerdo alcanzado en el último Consejo Local de Aragón, celebrado a principios de mayo. En él, municipios y diputaciones provinciales decidieron suspender los actos ante la preocupante evolución de la pandemia, que por aquel entonces dejaba más de 250 casos diarios y una alta ocupación en uci con alrededor de 75 pacientes.

El problema, según la diputada Susana Gaspar, es que la situación de entonces "nada tiene que ver" con la actual. "Es la hora de reactivar la economía, de permitir la vuelta a la normalidad de orquestas y feriantes, de legislar adecuándonos a la situación actual pero con cabeza", manifestó la portavoz de Sanidad de Cs.

A juicio de la formación naranja, en un escenario tan cambiante como el actual "no se puede legislar con tres meses de antelación", de ahí que exija "un calendario de relajación de restricciones claro". Ciudadanos defenderá esta propuesta en el próximo pleno. No obstante, fuentes de la DGA confirmaron ya ayer que "no hay cambios" en lo que respecta a las fiestas patronales. Cuestión aparte será lo que ocurra a partir del 31 de agosto. Sobre todo teniendo en cuenta que para esa fecha se espera que un 70% de la población ya esté vacunada.

Teruel, "punta de lanza"

El acuerdo del Consejo Local sí permite ferias y actividades culturales. Teruel, de hecho, tendrá desde hoy y hasta el próximo 4 de julio la primera feria de atracciones ambulantes de Aragón desde que en marzo de 2020 la pandemia obligara a guardar hasta nuevo aviso tiovivos, montañas rusas y casetas de algodón de azúcar.

El Ayuntamiento de la ciudad ha dado permiso a 11 feriantes para que instalen sus aparatos en una explanada del barrio de la Fuenfresca, donde los más pequeños, ya con vacaciones escolares, se convertirán en los mejores clientes de un sector que ha sufrido con dureza la crisis económica provocada por la covid-19.

El presidente de los feriantes de Aragón, Ángel Barata, que vive en Monreal del Campo, destaca que la alcaldesa de Teruel "ha cumplido su palabra" al echarles una mano. "Nosotros se lo agradecemos de todo corazón, porque lo estamos pasando muy mal", afirmó. Barata explicó que la asociación que dirige mantiene conversaciones con los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza para que también se les asigne un espacio en el que poder empezar a trabajar tras más de un año de inactividad. Añadió, en este sentido, que el recinto ferial de Teruel servirá de "ensayo" para ver si es posible disfrutar de las atracciones de manera segura. "Será la punta de lanza en Aragón para el regreso de los feriantes", adelantó.