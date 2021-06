Falo y Simón reclaman mejores sistemas de alerta y defienden la transparencia

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, reclamaron ayer sistemas internacionales de alertas tempranas e información "más potentes" de cara a futuras pandemias. Lo hicieron en el marco de las XIX ‘Jornadas de trabajo sobre calidad en Salud’, en las que también defendieron la transparencia de las administraciones a la hora de facilitar datos sobre el número de contagiados y fallecidos por coronavirus.

Según Simón, hasta antes de la crisis sanitaria se había estado viviendo "como en los años 90" cuando, por tecnología, se podría haber estado en el 2100. La principal ventaja, de acuerdo con Falo, es que en España se ha vivido un avance "enorme" en cuestión de meses. "Hoy sabemos cuántos casos se diagnosticaron ayer, cuántos fallecidos hubo y por qué variante con un retraso de apenas unas horas", afirmó.

Para el director del CCAES, la información es clave de cara a poder reaccionar a tiempo. "No puedo decir que al principio los chinos la ocultaran, no lo sé. Prefiero pensar que ellos tampoco la tenían, pero era extraño que a finales de enero, un mes después de detectarse los primeros casos, no tuvieran una identificación de la distribución por sexo o edad. Sobre todo cuando había una ciudad y una provincia bloqueadas", expuso.

El principal temor, según destacaron ambos, es que se dé marcha atrás cuando termine la pandemia, motivo por el que instaron a que la Salud Pública en su conjunto avance en este sentido.

Por ello, otra de las prioridades, según Simón, pasaría por la creación de una institución nacional independiente que marque un criterio científico "libre de cualquier duda". "En España se ha compartido toda la información absolutamente. No se ha ocultado nada, pero la sospecha ha estado siempre", reconoció. Todo esto, agregó, ha generado un "ruido" imposible de sortear y ha provocado desconfianza en la sociedad, lo que ha hecho que el trabajo haya costado el doble.

También criticó el director del CCAES los recortes en Salud Pública a raíz de la crisis de 2008 y apostó por crear equipos con informáticos, ingenieros, veterinarios, médicos y enfermeros, entre otras profesiones, para repensar la Sanidad del futuro.

A la hora de determinar qué hace falta –si más dinero o estructura–, dejó incluso alguna frase llamativa. "El currículum es clave. No sé si voy a ser muy polémico con lo que voy a decir, pero esto es como la moda. Los desfiles de moda sacan vestidos que no se va a poner nadie, pero luego todo acaba reflejándose en lo que se lleva", manifestó.

En la sesión también intervino la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien destacó la función de cohesión social del sistema público de salud. "Los profesionales han sabido responder, incluso en los momentos más difíciles, a la carga asistencial. Son su principal activo", aseguró.