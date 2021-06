Cruce de reproches al incluir las ‘repescas’ en el periodo lectivo

La inclusión de las pruebas extraordinarias de secundaria en el calendario escolar durante el presente curso académico desencadenó este lunes en un cruce de reproches entre las familias y los equipos directivos. Los primeros, a través del presidente de Fapar, Miguel Ángel Sanz, criticaron que, a falta de ocho días para el finalicen las clases, "la actividad lectiva en los centros se ha venido ralentizando hasta su paralización prácticamente general en el día de hoy".

Denunció que tras un curso "inédito" y "extraordinariamente difícil", las últimas semanas se han visto afectadas por la realización de las pruebas extraordinarias –que hasta ahora se hacían en septiembre– y su coincidencia con "la celebración de la Evau en muchos centros, la convocatoria de oposiciones, el disfrute de días de libre disposición…". En este sentido, recalcó que el adelanto "no puede plantearse en términos de segundas oportunidades".

Por su parte, desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Aragón (Adiaragón) apuntaron que todos los centros han planificado su programación lectiva hasta el 22 de junio; tal y como se indicó en las instrucciones remitidas por Educación: "No se ha detenido ni se ha ralentizado". Asimismo, aseguraron que se están "armando de paciencia" para tolerar "entradas a destiempo, salidas del centro no permitidas o faltas de asistencia sin justificar". La responsabilidad –incidieron– "no puede recaer en un docente"; por lo que consideran que debería ser "compartida con las familias".

No obstante, recalcaron que los exámenes extraordinarios deberían haberse llevado a cabo tras el 22 de junio y así lo han transmitido al Departamento de Educación. De hecho, en el calendario escolar de los dos próximos cursos ya se detalla que para el último día de clase deben haber finalizado las pruebas ordinarias; frente a "todos los procesos de evaluación" que aparece en el actual. Por su parte, las familias de la concertada volvieron a reclamar que estos