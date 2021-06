Soro dejará de pagar regionales en 15 días y los alcaldes le piden que dé marcha atrás

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, no está dispuesto a alargar por más tiempo la financiación de trenes regionales que no son de su competencia, por lo que el 1 de julio dejará de pagar y los sustituirá por autobuses. Así lo ha confirmado este lunes en un receso de la reunión que mantuvo con alcaldes de las poblaciones afectadas, que le instaron encarecidamente a dar marcha atrás y a seguir negociando con el Ministerio porque los ciudadanos "pagan sus impuestos" y quieren un servicio que consideran "esencial" para la supervivencia de la España interior. Por ello, preparan una nueva movilización para este domingo.

Soro ha reiterado que lleva seis años asumiendo el coste de parte de los trenes deficitarios, como hicieron sus predecesores desde los años 90, y no piensa seguir siendo la única autonomía, junto a Extremadura que lo hace. Esto afecta a cinco trenes por sentido, parcialmente suspendidos por la pandemia: uno de los tres diarios entre Zaragoza y Lérida, el que circulaba en días alternos entre Teruel y Valencia, dos de los cuatro diarios Fayón-Caspe y el que unía los fines de semana Huesca y Jaca.

Los diez alcaldes que han acudido al encuentro en la DGA, los de Binéfar, Caspe, Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel, han reconocido que la competencia es estatal, pero que quieren recuperar y mantener los servicios ferroviarios, independientemente de la institución que los financie. Por ello, han instado a Soro a prorrogar el pago para negociar porque, entienden, difícilmente se podrá lograr en 15 días lo que no se ha conseguido en seis años.

El consejero de Vertebración del Territorio ha negado que con su decisión se vaya a "desmantelar" los servicios regionales, dado que financian únicamente el 5% de los servicios y ha puesto en tela de juicio la calidad global del servicio que presta Renfe. "No es en absoluto la deseable. Hay mucho que mejorar", ha dicho antes de reclamar también a la compañía que reponga los trenes regionales suspendido por la pandemia.

Soro ha recordado que la medida la anunció en marzo para aplicarla en abril y si prorrogó el pago fue por el compromiso del Ministerio de reunirse con los alcaldes y de seguir negociando, aunque finalmente se ha negado a mantener un encuentro a tres bandas y los contactos han sido infructuosos. "lo verdaderamente importante es abordar una revisión en profundidad de los servicios regionales en Aragón, para que de verdad sean útiles a la ciudadanía, vertebren el territorio de forma eficaz y garanticen el derecho a la movilidad", ha aseverado.

Los alcaldes han incidido en que muchos trabajadores y estudiantes dependen del tren para ir a su puesto de trabajos o centro de estudios, por lo que exigen de la misma forma a la compañía que ponga de nuevo en circulación más del 30% de los servicios que suspendió por la crisis sanitaria. En concreto, 109 de los 351 trenes semanales que vertebran en ambos sentidos los pueblos repartidos por los corredores de Calatayud, Logroño, Huesca, Lérida, Caspe y Teruel.

En representación de todos, la alcaldesa de Tardienta, Miriam Ponsa, ha resaltado que las vías están para sacarles rendimiento y que un servicio ferroviario que se deja de prestar ya no se recupera, por lo que no compartían la "decisión unilateral" de la DGA, la que instaron a seguir negociando con Madrid.

No obstante, su homóloga de Teruel, Emma Buj, ha echado en cara al Ministerio de Transportes que no quiera reunirse con ellos para evidenciar la situación y su malestar por que no se reponga ese tercio de trenes regionales suspendidos. "No quieren escuchar a la España interior, a la España que trabaja", ha lamentado.

A su importancia también se ha referido la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, quien ha aludido a que el viaje en tren es más eficiente para los vecinos de la línea, ya que se tarda solo un tercio de lo que se necesita por carretera. Por este tipo de razones, el regidor de de Monzón, Isaac Claver, ha exigido a la DGA que eche "el resto" y mantenga los servicios conveniados "en tanto en cuanto no lo asuma el Ministerio".

Por último, el de Grañén, Carlos Sampériz, criticó que dos gobiernos sean "incapaces" de ponerse de acuerdo cuando los ciudadanos pagan sus impuestos y "no saben a dónde va su dinero" en concreto. Además, ha insistido en que el tren articula el medio rural y si se pierde cobertura los pueblos están "abocados al cierre".