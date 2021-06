Repollés confirma que el ocio nocturno abrirá al menos hasta las 2.00 a partir de la próxima semana

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado este viernes que el ocio nocturno, limitado actualmente hasta las 0.00, podrá abrir “probablemente” hasta las dos de la madrugada a partir de la próxima semana. La intención, salvo que la situación epidemiológica empeore, es que esta decisión sea ya efectiva el fin de semana del 19 y el 20 de este mes.

En una visita a Ejea de los Caballeros, la máxima responsable de Sanidad ha recordado que este sector ha tenido que permanecer cerrado durante toda la pandemia “por que así lo exigían los documentos del Ministerio de Sanidad” y la normativa propia de Aragón. “Pero nuestra ley nos permite flexibilizar medidas, y aunque seguimos en nivel 2, la reducción de contagios puede permitir incrementar el horario”, ha señalado. Está por ver, en todo caso, hasta qué hora se amplía finalmente, ya que los empresarios piden ir hasta las 3.00.

También se ha referido Repollés a la polémica por la unificación de los puntos de Atención Continuada. Se trata, según ha recalcado, de una demanda “antigua” en la que se lleva meses trabajando mediante “documentos dinámicos y borradores que necesariamente tienen que ser consensuados con asociaciones de pacientes, barrios y con los sindicatos y médicos”. “No tenemos fecha concreta de ejecución de la racionalización de la asistencia. Es una propuesta que necesariamente tenemos que consensuar. Una vez establecidas las correspondientes modificaciones, si son necesarias, se pondrá en marcha la reunificación de los puntos de Atención Continuada, siempre movidos por la mejora de la atención al usuario y nunca de forma que esto supusiese una lesión o un detrimento de los usuarios de estas zonas”, ha expuesto.

La consejera ha sido especialmente dura al referirse a la polémica fiesta ilegal en el bar de las piscinas de Ejea. Pese a subrayar que son “comportamientos individuales”, ha reconocido que al verlas ha sentido “lo mismo que todos los ciudadanos cumplidores que han tenido que hacer un gran esfuerzo” para combatir la pandemia. “No son ejemplo para nadie. Ni para la población general ni mucho menos para los ejeanos. Me consta que la mayoría han tenido que cumplir las restricciones y que no ha resultado agradable comprobar cómo otros ciudadanos se saltan a la torera todas las medidas y probablemente están favoreciendo el incremento de los contagios. Son actitudes individuales nunca aplaudidas por nadie que en ocasiones producen un efecto de imitación, con lo cual son todavía más peligrosas”, ha resaltado, y se ha mostrado convencida de que la fiesta se reflejará en los próximos días en un incremento de contagios en el municipio.

Por otra parte, Repollés ha avanzado que a partir de la próxima semana, probablemente el día 15 o 16, entrará en funcionamiento el nuevo sistema de citas de Atención Primaria, que permitirá al usuario elegir entre una asistencia presencial o telemática. Esta última servirá, por ejemplo, para encauzar los trámites administrativos. Según la consejera, la covid ha provocado “un detrimento” a la hora de poder obtener una cita en tiempo y forma. “Esperemos que con esto recuperemos un funcionamiento parecido, aunque no igual, al de antes de la pandemia”, ha afirmado.

También ha querido agradecer el trabajo del centro de salud de Ejea y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, la cuarta que más contagios ha notificado en Aragón, solo por detrás de las tres capitales de provincia. Ha avanzado, asimismo, que la Comunidad alcanzará hoy el millón de dosis administradas.