Ramón Celma renuncia a ir a Colón por una recogida de firmas en Zaragoza

No acudirá el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, a la protesta convocada el domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra de la posible concesión de indultos a los condenados del ‘procés’. Sí mantiene su asistencia Luis María Beamonte, que será uno de los cuatro presidentes autonómicos que acompañarán a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Quisieron desvincular desde el PP la postura de Celma de la decisión que han adoptado altos cargos del PP de no secundar la protesta en la capital. El propio presidente de la formación en Zaragoza aseguró que lo que en realidad quería era ir, aunque decidió quedarse "por un acto de responsabilidad". Si no cambia de opinión, estará al frente de la mesa de recogida de firmas que se instalará en el paseo de la Constitución de Zaragoza donde se estudia, además, convocar una protesta a la misma hora que la madrileña para todos los simpatizantes que tenían previsto viajar a la capital y no han podido hacerlo porque, a causa de la pandemia, no se han organizado viajes en autobús como sí hubo en febrero de 2019.

La solicitud de que se instalen mesas de recogida de firmas procede directamente de Génova, donde buscan un complemento a la protesta que ha organizado la ‘Unión 78’ integrada, entre otros, por Rosa Díaz, María San Gil y Fernando Savater. El partido pretende, con esta acción, exhibir su músculo territorial en las distintas regiones.

No descarta Ramón Celma acudir finalmente a la protesta, para la que ya había comprado billetes de tren, si se estima conveniente que otro destacado dirigente provincial se quede al frente de la protesta de Zaragoza.

Unos 60 simpatizantes de Vox acudirán a la protesta en Madrid, en una delegación encabeza por el presidente del comité ejecutivo provincial, Julio Calvo. Aunque desde el partido optaron por no organizar viaje en autobús por la pandemia, un grupo de afiliados, según explicó Calvo, sí lo habrían contratado.

Alegría pide "altura de miras"

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, se refirió la protesta en Colón, y lo hizo para pedir al Partido Popular, una formación que "aspira a gobernar", que tuviera "esa altura de miras que tanto se necesita" en la actualidad. Pidió a los populares que hicieran un "ejercicio de responsabilidad" y que pusieran encima de la mesa "medidas a favor de la concordia y de la convivencia".

Esquivó la dirigente socialista ofrecer una opinión clara sobre la posibilidad de que se concedan indultos a los condenados por el ‘procés’. "En los procesos que están en curso hay que ser absolutamente respetuosos con sus tiempos. Le corresponde al Ministerio de Justicia elevar esta cuestión al Consejo de Ministros y hay que dejarlos trabajar", declaró. Sí se manifestó a favor de la política que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, basada en el diálogo. Alegría recordó que estamos en 2021 y "la voluntad de la buena política debe ser restañar heridas y buscar el diálogo y la concordia entre los ciudadanos".

Aseguró la delegada que las fórmulas que se han aplicado hasta ahora no han funcionado. "No funcionaron las mesas petitorias, no funcionó el escrache a lo catalán, no funcionó la confrontación", recalcó. Y por ello, "siendo conscientes de los errores que se han podido cometer, la buena política es construir a través de la concordia", zanjó.