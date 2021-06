La DGA asegura que la brucelosis está bajo control, pero los ganaderos temen rebrotes

Tanto el Gobierno de Aragón, como los representantes de las organizaciones agrarias y los principales productores de ovino de la Comunidad quisieron transmitir este martes un mensaje de prudencia y de tranquilidad al sector tras detectarse un brote de brucelosis ovina que ha obligado a sacrificar 4.000 animales en las localidades turolenses de Sarrión y La Puebla de Valverde. "El brote está totalmente controlado", aseguró con contundencia Enrique Novales, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Novales, veterinario de profesión, insistió en que desde la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón se ha trabajado con "diligencia y rapidez" desde el momento en que se tuvo noticia de un animal positivo por brucela tras realizar una analítica aleatoria, tal y como establece el protocolo establecido en el Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Brucelosis.

Lo que no está claro todavía es la causa del foco. "Todas las posibilidades están sobre la mesa", señaló Novales. Y con eso se refería a que existe la posibilidad de que la bacteria estuviera latente y "acantonada" en algunos de los animales de la explotación afectada y que en un momento determinado, "por estrés u otras causas", se ha manifestado. Podría suceder también que el origen estuviera en la fauna salvaje, más concretamente en la cabra montés y el corzo, animales con una importante presencia en esta zona turolense. No niega Novales que haya habido podido darse este tipo de transmisión, pero reconoce que le parece complicado que así haya sido porque "no se produce tanto contacto entre los animales salvajes y las ganaderías". Una tercera opción que no se desdeña es que algún ganadero hubiera "traído de fuera" algún animal que pudiera estar contagiado.

Para tener la posible respuesta, el Gobierno de Aragón trabaja "mano a mano" con el Ministerio de Agricultura, que dispone en Granada de un laboratorio de referencia para dicha enfermedad animal. "Contamos con todas las cepas que históricamente han existido en Aragón, es decir, sabemos qué brucela, con nombre y apellidos, hemos tenido en la Comunidad", explicó Novales. Unos datos que la dirección general ha remitido al Departamento que lidera Luis Planas para que coteje con la hallada ahora en la explotación de la Puebla de Valverde y poder determinar de donde procede. "Eso nos lo dirá el Ministerio", señaló.

Investigación

Los propietarios de las siete explotaciones de ovino de La Puebla de Valverde y Sarrión que tendrán que sacrificar sus rebaños por el contagio de brucelosis temen que el actual brote pueda reproducirse más adelante -como ya ocurrió hace 15 años- y reclaman a la DGA una investigación sobre el origen del foco, incluida la posibilidad de que haya sido por transmisión de la fauna salvaje.

Los ganaderos entregaron a Enrique Novales en la reunión del pasado lunes en Sarrión un escrito conjunto en el que advierten de la "gran crisis" que supone para el brote para el sector ovino de estas dos poblaciones turolenses. Señalan que el sacrificio de todas sus reses les va a dejar varios meses "sin ingresos" para el sustento de sus familias. Y recuerdan que las indemnizaciones que recibirán por los sacrificios "no sufragan ni por asomo el perjuicio" que supone liquidar sus rebaños.

El escrito insta a la DGA a "investigar el origen del problema" para que no vuelva a repetirse. A su juicio, tras la declaración hace un año de Aragón como zona libre de brucelosis, "se han relajado los controles sanitarios de la cabaña ovina". En su opinión, sin este relajamiento "los resultados no hubieran sido tan dramáticos". Recuerdan que a pesar de seguirse los protocolos sanitarios, se ha detectado un foco de contagio que obligará a sacrificar 4.000 cabezas de ovino, sin descartar que puedan detectarse más explotaciones contagiadas en la comarca en los análisis pendientes.

Los pastores plantean una lista de demandas a la DGA para minimizar los daños y "facilitar" la reanudación de la actividad. Así, demandan "mejorar la indemnización por animal" con importes ajustados al valor del mercado, compensación por el lucro cesante, ayudas para reconstruir las explotaciones con reincorporaciones y prejubilaciones y agilizar el pago de las indemnizaciones con posibles adelantos a cuenta.

Mientras, la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, a través de su dirección general de Calidad y Seguridad Alimentaria, mantiene el seguimiento de las explotaciones situadas en un radio de 15 kilómetros a partir del primer rebaño infectado para detectar posibles contagios. Desde el Departamento señalaron que el sacrificio de las reses contagiadas y su eliminación se llevará a cabo esta misma semana en "una planta especializada", aunque no quisieron precisar cuál por cuestiones de "seguridad".

La inquietud por el impacto del foco de La Puebla de Valverde y Sarrión se extiende más allá de la comarca de Gúdar-Javalambre ante la posibilidad de que comporte la pérdida de la condición de zona libre de la enfermedad y de que las reticencias del mercado exterior a comprar corderos desplomen los precios. El representante de los ganaderos de ovino turolenses en el grupo sectorial de la UAGA y ganadero de Bronchales, Eduardo González, señaló que existe "incertidumbre" en el sector ovino por el protocolo a seguir en el control de la brucelosis. Su rebaño fue sometido también a análisis porque incluye ovejas compradas en Sarrión y tras un primer análisis negativo está a la espera de una segunda ronda de pruebas para poder volver a la normalidad.

De momento, su ganado está también inmovilizado -solo puede llevar los corderos al matadero-, pero demanda también que se aclare el origen del brote "para que no se vuelva a reproducir".