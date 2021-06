Curso exprés para recuperar el temario pendiente de 1º de bachillerato

A mediados de marzo de 2020, todo cambió. Las clases se trasladaron a casa y el Departamento de Educación decidió que no se impartieran los contenidos del tercer trimestre, dejando una parte del curso académico para incorporarlo al año posterior. Algo relativamente factible en determinadas etapas educativas, pero que entrañó más de una dificultad para aquellos jóvenes que terminaban 1º de bachillerato y que, en un año, tenían que enfrentarse a la temida Evau. "Hemos tenido que recuperar conceptos de 1º que necesitábamos para 2º", detalla Yaiza Sánchez, que estudia en el centro San Valero. En su caso, la mayor dificultad ha estado en asignaturas como Matemáticas o Física, cuyos temarios no se pudieron explicar igual de bien en las clases ‘online’ y que durante este curso los han tenido que volver a impartir. "Al final hemos conseguido ponernos al día y estamos bien preparados, pero ha sido un curso raro" reconoce.

También lo ha vivido así Carolina Martín, alumna del CPIFP Corona de Aragón: "Se ha notado, sobre todo, en Lengua; aunque los profesores han sabido reestructurarlo para centrarse en aquello que no habíamos podido ver en el tercer trimestre y pasar más rápido por lo que dimos en el primero y segundo". Por el contrario, su compañero de clase, Adrián García, no lo percibió "en exceso". En este sentido, apuntó, 2º de bachillerato no fue "tan complicado como te lo suelen vender". Él se lo ha tomado con algo más de calma debido a que su objetivo principal es estudiar Arte Dramático e Interpretación, para lo que no necesita la Evau. "Si no consigo entrar, mi segunda opción es estudiar Trabajo Social, que no tiene nota de corte", detalla.

Bruno Guallar, del IES José Manuel Blecua, no ha conseguido sacar la buena nota que pretendía en este curso: "Empecé con ganas, pero en Navidad me despisté". Sin embargo alberga esperanzas en la Evau, mientras que valora qué titulación estudiar. "Me interesa la rama de Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas o Psicología. Todavía no lo tengo claro".

Más segura está Yaiza, que desde la ESO quiere cursar Matemáticas. !No me esperaba llegar a la Evau en medio de una pandemia. Nos lo hemos tomado como mejor hemos podido, pero ya se nota el estrés por la prueba", señala. Por su parte, Carolina, quien este año ha dado el resto, ha conseguido mejorar sus notas con el objetivo de matricularse en Magisterio en Educación Infantil. Para ella, la decisión de que la semipresencialidad solo durara quince días fue clave: "Prefiero ir todos los días, porque si no no se podía seguir bien. Y a la mascarilla nos hemos acostumbrado".

Este curso, además de mascarillas y grupos burbuja, ha estado marcado por la ventilación. "Algunos días hemos pasado mucho frío y ha sido duro", asevera Adrián. Durante estas jornadas tenía que ir "muy abrigado" a clase, lo cual era "incómodo". Estos jóvenes tampoco pudieron disfrutar con sus familias del acto de graduación, algo que les ha dado "mucha pena". "Nos han apoyado durante estos años y nos hubiera gustado compartir ese momento con ellos", señala Carolina.

Adiós a una etapa

Durante la jornada de hoy, la última antes de la Evau, unos optarán por estudiar; mientras que otros preferirán relajarse y no pensar en el tema. Cada uno, a fin de cuentas y como se ha hecho toda la vida, buscará la opción que cree que más le ayudará para que mañana, a las 11.15, se enfrente al examen de Historia de España. "La primera semana después de terminar bachillerato estaba muy nerviosa, pero ahora estoy mejor. Quiero que llegue ya, ver lo que hay en el examen y hacerlo", reconoce Carolina. Todos coincidieron en señalar que la mayor opcionalidad en la prueba es un punto a su favor. Y, así, tras otro curso atípico, estos jóvenes cierran una etapa de su vida para empezar un nuevo camino; que elegirán a partir de la semana que viene.