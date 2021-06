Caja Rural de Aragón pide que se califique el concurso de Arento de culpable por emitir "facturas falsas" por 13 millones

Caja Rural de Aragón argumenta que el grupo cooperativo Arento, concursado y en fase de liquidación, emitió, entre finales de 2019 y primer trimestre de 2020, facturas falsas (anticipos sobre contratos) por valor de más de 13 millones, que no respondían a contactos comerciales reales, para poder financiarse. Son estas facturas las que la entidad cooperativa de crédito ha presentado ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza, para pedir que el concurso de acreedores sea declarado culpable.

Al escrito de alegaciones presentado por Caja Rural de Aragón se suma el presentado por varias cooperativas agrarias que también consideran que la insolvencia del deudor, Arento, no ha sido "fortuita" sino "culpable", es decir, que se ha visto agravada por la gestión o manera de proceder con las cuentas del concursado. Según ha podido saber HERALDO, alegan "irregularidades contables de diversas tipologías" por parte del concursado, atestiguadas también por el informe de Deloitte.

Deloitte recoge en su informe, encargado por Arento, que hubo "manipulación de las existencias o incremento ficticio del valor de las existencias en el balance y mejora de los consumos registrados en la cuenta de resultados", "traspaso de determinados gastos del ejercicio a cuentas del activo, para diferir su impacto en la cuenta de resultados". Asimismo, según Deloitte, en la facturación entre empresas del grupo Arento se observa el "traspaso de resultados a través de ventas no reales de productos o facturación de servicios no existentes" y "modificación de la fecha en la que se contabilizan determinadas ventas o compras, de forma que no coinciden el devengo y el registro contable de las operaciones".

El plazo para presentar alegaciones a la calificación del concurso de acreedores de Arento terminó a final de mayo. Ahora tienen que ser la administración concursal y el ministerio fiscal quienes lo analicen y emitan informe al respecto. Mientras tanto, desde el grupo cooperativo Arento se limitaron a decir que "Bantierra, al ser el principal acreedor, estaba en todas las cuentas" y que "todo está totalmente documentado por lo que no cabe hablar de la calificación de culpabilidad en el concurso".

Mientras tanto Arento tiene todas sus sociedades en liquidación. Con la parte de cárnicas ya vendida y la logística, liquidada, es previsible que ahora en julio se abra el plazo para que se presenten ofertas a la compra de las dos fábricas de sémolas y harinas situadas en las localidades zaragozanas de Daroca y de Tauste, que es la parte más salvable de un Arento quebrado con una abultada deuda.

De hecho, ya las cuentas de 2019 de Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón no pudieron aprobarse en febrero de este año debido a discrepancias entre los socios en relación con el porcentaje de impagado que ha soportado cada cooperativa. Según informó entonces el grupo, «esta falta de aprobación será comunicada al juzgado, si bien no afectará a la tramitación del procedimiento concursal».