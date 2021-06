Los alcaldes de Ejea, Alagón y Gallur: "Un balón de oxígeno" tras un "duro" mes de confinamiento

Los vecinos de las zonas de salud de Ejea de los Caballeros, Alagón y Gallur recibieron con "alegría" y mucha esperanza su desconfinamiento, que será efectivo desde hoy y que supondrá el fin de un mes muy complicado. "Ha sido una liberación porque, al tratarse del tercer confinamiento, los ánimos estaban ya al límite", reconoció la alcaldesa ejeana, Teresa Ladrero, quien confió en que después de tantos casos positivos, el avance la vacunación y que se haya decidido inocular a los trabajadores de las empresas del sector cárnico se alcance un volumen importante de inmunización.

También esperaban este momento con ansia en Alagón. "Durante estas semanas nos han hecho caso y han cumplido con todas las medidas para que finalmente esto pudiera ocurrir", enfatizó el edil Pascual Embid. Reconoció que la semana pasada estuvieron "a punto" de que se levantara el cierre perimetral, aunque las autoridades sanitarias abogaron por la prudencia: "Todos los días, cuando veíamos los datos, pensábamos a ver si esta ya toca".

Y así ha sido. Este jueves, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunció estas nuevas medidas, a través de las cuales, estas zonas no solo dejan atrás el confinamiento y el nivel de alerta 3 agravado, sino que además, entran de lleno en una fase 2, como el resto de la Comunidad. Lo que permitirá ampliar horarios y aforos de bares y comercios. "Supone un salto cualitativo y para los comercios y la hostelería es un balón de oxígeno tremendo", apuntó Ladrero.

Ambos coincidieron en que tener que echar el cierre a las 20.00 con el buen tiempo ha sido "durísimo". Ahora, que ya podrán abrir hasta la medianoche, confían en que se pueda "recuperar lo perdido". En este mismo sentido se manifestó la concejala de Gallur, Yolanda Salvatierra, al apuntar que, además, "habrá menos filas en los comercios para poder entrar".

«Todos están muy contentos". Así resumió Salvatierra el sentir general de la población tras prácticamente un mes de confinamiento. "Los vecinos ya estaban intranquilos", reconoció, ya que su zona "llevaba varios días con buenos resultados, pero lastrando la incidencia acumulada". De hecho, la propia consejera resaltó durante la comparecencia que "tuvo un ascenso muy rápido" y el descenso posterior siguió esta misma tendencia. De hecho, en estos momentos tiene un incidencia acumulada de 53,6 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, incluso por debajo de la aragonesa, con 69,6. Pese a todo, Salvatierra no dudó en recordar que ahora lo importante es "no bajar la guardia", con el objetivo de que no se produzcan nuevos repuntes de casos.

Buen ritmo de vacunación

Los tres ediles hicieron especial hincapié en el avance de la vacunación y su importancia a la hora de contener la pandemia. "En cuanto avisas a las personas de que se abre un nuevo grupo de dad, siempre vienen. Estamos empezando a ver la luz", recalcó Salvatierra. "Todos los días se vacuna a muchas personas, que están muy ilusionadas y con ganas de que termine todo de una vez", explicó Embid, quien destacó la implicación de los vecinos en la campaña, conocedores de que supone la mayor oportunidad de seguir avanzando "pasito a pasito".