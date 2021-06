Daroca conmemora el milagro del Corpus sin actos en la calle por segundo año

La celebración del Corpus en Daroca, por segundo año consecutivo por causa de la pandemia, no ha tenido ningún acto festivo en las calles de la ciudad. Así, el único acto de conmemoración fue la tradicional misa del jueves en la basílica colegiata de Santa María de los Corporales, donde se reunieron cerca de 200 personas siguiendo las medidas de seguridad de distancia, portar mascarilla y lavado de manos. En esta ocasión, como en 2020, tampoco han llegado los integrantes de la Diputación de Zaragoza ni tampoco han llegado vecinos de Luchente y Carboneras.

"Es distinto, pero con la misma devoción y fervor de siempre. Eso no cambia", subrayaba Sergio Pérez, párroco de la Unidad Pastoral de Daroca, pocos minutos antes del inicio de la eucaristía, que estuvo presidida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano. Asimismo, Pérez matizaba que "la gente echa mucho en falta la procesión por las calles y la bendición en la Torreta, pero con dolor, los fieles entienden que es lo que hay que hacer".

Este año, la única diferencia con el anterior, es que sí había comulgantes. En total fueron ocho jóvenes los que participaron -cinco de la ciudad, dos residentes en Zaragoza y uno de Villadoz- lanzando los tradicionales pétalos de rosa al finalizar el recorrido de los Corporales por el interior del templo. "Es una pena, porque los actos más vistosos, como el lanzamiento de pétalos desde los balcones o las alfombras de flores en la Gragera no se han hecho".

"Esperemos que al año que viene pueden venir los invitados habituales porque eso querrá decir que ya todo está mejor", reconocía el alcalde de la localidad, Álvaro Blasco. Esta sería la segunda semana de celebraciones, pero ningún acto más se ha organizado en las calles. "Únicamente se ha permitido la instalación de un par de atracciones de feria de la familia Barata, que llevaban 42 años viniendo hasta que el año pasado no pudieron", recordaba el regidor, atendiendo así una petición del PP local.

Celebración de los Corporales en Daroca Jesús Macipe

De esta forma, el miércoles los feriantes ofrecieron tres horas de juegos gratuitos tras un acuerdo con el Ayuntamiento. "Es la fiesta más importante de la ciudad", valoraba el regidor. "Es un día muy importante y venimos todos los años, también el pasado", detallaban el matrimonio conformado por Pedro Blas, natural del municipio, y Esperanza Miranda, de Tarazona. "Desde hace unos años ya no es lo mismo, no solo por la pandemia, ya de antes que no hay tanta gente", apuntaba.

Dentro del templo, Joaquín Herrera, miembro de la Cofradía de la Esclavitud y Damas de los Sagrados Corporales, reconocía que "es un día muy especial para nosotros, porque se recuerda un milagro, que por tres veces decidió venir a esta ciudad aun habiendo otros sitios que lo reclamaban". Maribel Eced, de Zaragoza, e Isabel Rodríguez, de Horche (Guadalajara), estaban de visita. "Hemos venido porque es un pueblo medieval, con cosas muy bonitas y queríamos verlo", remarcaban.

Además de los vecinos y pocos visitantes, también acudieron de forma puntual alcaldes de las localidades más cercanas en un día festivo local en la ciudad darocense.