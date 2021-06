Olona vuelve a pedir una reforma de la PAC que suprima los derechos históricos y defienda al agricultor profesional

Darle una vuelta de tuerca a la PAC ahora que se está a tiempo para que incluya dos prioridades para Aragón: la supresión de los derechos históricos y la redistribución de las ayudas para que realmente lleguen a los agricultores profesionales que viven de sus explotaciones familiares. Estos son los objetivos irrenunciables de Aragón, ante la reforma de la PAC, según ha manifestado Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, antes de reunirse con todos los partidos políticos y organizaciones agrarias que en 2018 rubricaron el documento "Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC" y que, recientemente, han actualizado.

Antes del encuentro en el Edificio Pignatelli, Olona ha cuantificado en la mitad de los agricultores de Aragón, unos 20.000 de unos 40.000, los que realmente viven del campo y tendrían que salir especialmente beneficiados. "No estoy diciendo que el resto no tengan que cobran sino la PAC debería favorecer especialmente a esos agricultores profesionales que viven del campo con rentas insuficientes". "Hay que buscar una mejora de su situación", ha dicho, y ahora es el momento de hacerlo. "No podemos esperar a 2030 porque para entonces no van a quedar".

La "supresión de los derechos históricos" es irrenunciable, ha reiterado Olona, pero la reforma profunda de la PAC "no se puede llevar a cabo sin el apoyo del propio sector y el ministro Planas no está teniendo ese apoyo", ha indicado. Ha precisado que "hay alguna comunidad autónoma que no está por la supresión y también en Aragón hay colectivos políticos y sociales que no lo ven claro". Sin embargo, ha incidido en que van a pelear con el apoyo de PSOE, Podemos, Cha, Ciudadanos e IU, así como UAGA y UPTA, que firmaron el pacto en este sentido hace dos años para sacarlo adelante.

José Manuel Roche, secretario general de UPTA, ha reconocido su "gran decepción". "Llevamos más de dos años marcando las líneas maestras a este ministro para cambiar la PAC y ahora parece que la presión política puede más que la defensa de los agricultores y de los ganaderos. Están mirando más que las comunidades autónomas no pierdan presupuesto de la PAC que otra cosa y hemos de decir que la PAC no es de las comunidades sino que ha de favorecer a los agricultores profesionales". Hay que retomar el acuerdo que firmamos, ha dicho, y tomar ejemplo de Europa. "Es mejor el no acuerdo de ellos que una postura común en España que no pase por la supresión de los derechos históricos".

En el mismo sentido, se ha manifestado José María Alcubierre, de UAGA, denunciando la falta de miras del ministro Planas que ahora ha dado un giro respecto a esa abolición de derechos históricos con la que hace dos años parecía estar de acuerdo. Y ha advertido de que el Gobierno de Sánchez con Podemos puede poner en riesgo el sector en Aragón, que ha sido ejemplo de coherencia y que aboga por una agricultura competitiva y social, que mantenga la vida en los pueblos, y eso solo puede hacerse, ha dicho, con una reforma en profundidad de la PAC.