Se enfrenta a 11 años de prisión por violar a su exnovia en su domicilio

«Había sido mi pareja hasta junio de 2019. Vino el 4 de abril de 2020 a mi casa. Me empujó, me tiró de los pelos y me penetró, aunque no eyaculó. Me sujetó las manos y me violó. Yo gritaba... y vino la Policía». Ana María, víctima de una presunta violación cometida por su exnovio, prestó declaración ayer en la Audiencia de Zaragoza.

La fiscal solicita una pena de once años de prisión por agresión sexual al acusado, Fabricio David V., así como que mantenga una distancia de la víctima de 200 metros durante doce años y permanezca ocho en libertad vigilada. Asimismo, le solicita 11 meses de prisión por lesiones leves.

Ella afirmó que el acusado empezó diciendo que veía fantasmas en su casa y que peleaba contra ellos. Después, añadió, la agredió sexualmente en su habitación. El acusado admitió que estaba «bastante borracho» cuando llegó a la vivienda de su exnovia después de haberse tomado dos botellas de whisky. En esta situación, detalló que quería volver a ver a su antigua pareja, con quien no llegó a convivir. «No teníamos un plan de futuro, ni un tipo de vida. No llegamos a ser una pareja, pero teníamos amistad», describió el acusado, que dijo que el día de los hechos no estaba en sus «cabales».