Casi un tercio de los médicos de Atención Primaria de Aragón se jubilarán en los próximos años

La pandemia del coronavirus ha convertido el sempiterno déficit de médicos especialistas en una necesidad. Y las perspectivas a corto y medio plazo no parecen ser mucho mejores. Con las bolsas de profesionales a cero, la situación se agravará en verano. Y todavía se recrudecerá más en los próximos años, cuando se prevé que se jubile aproximadamente un tercio de los facultativos. Atención Primaria es una de las especialidades más deficitarias, puesto que más del 30% de los trabajadores en activo son mayores de 55 años y no está asegurada la reposición de efectivos por el volumen de plazas mir que se convocan.

El promedio de edad del médico en activo en España ronda los 50 años, con una tendencia al envejecimiento de las plantillas. La posibilidad de alargar la vida laboral de este colectivo que ofrece el Salud tampoco parece que vaya a paliar este problema ya que, según confirma un estudio realizado a nivel nacional por un equipo de investigadores de la Fundación Galatea, la Organización Médica Colegial y Mutual Médica, uno de cada cinco facultativos se ha planteado adelantar la jubilación cuando llegue el momento.

El Consejo de Colegios de Médicos de Aragón alertaba hace tiempo de que una de las principales dificultades a las que se enfrenta la profesión médica radica en que el mantenimiento del sistema de salud no está adaptado a las necesidades por la poca planificación de los recursos humanos en los últimos años. Para la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, «la sanidad no se puede improvisar, hay que planificarla».

El número de jubilaciones que se van a producir en los centros de salud «va a ser alto». Para Antonio Pablo Martínez, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), hay unos 1.200 facultativos de esta especialidad en Aragón, y en los próximos tres o cuatro años se pueden producir unas 400 jubilaciones. «Otro dato –afirma– es que de las prórrogas, un 30% cesan antes. Este mes se han contabilizado ya tres». Un porcentaje, cuenta, que ha aumentado por la pandemia: «Las condiciones de trabajo que tenemos no son las habituales», con la priorización de las citas telefónicas, a pesar de que «hay muchos que se deben ver de forma presencial», lo que implica «más tiempo que antes». Los médicos pueden trabajar más allá de los 65 años, siempre que cumplan algunos requisitos que exige el Salud y la prolongación de la permanencia en el servicio activo se prorroga de manera anual hasta los 70 años, aunque «puede cesar con preaviso cuando quiera», explicó.

Por su parte, Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet) y facultativo en Parque Roma, en Zaragoza, recuerda que «hubo un plan de recursos humanos en 2017 que arrojaba una proyección a cinco años», donde en Atención Primaria la jubilación superaba el 30% de la plantilla. El año pasado, con motivo de la pandemia, «hubo muchos compañeros que se jubilaron anticipadamente y otros, que habían prorrogado su vida laboral, decidieron retirarse. Calculo que en 2020 fueron unos 100». «De ese 10% –resume– el 40% se ha adelantado la jubilación o se ha jubilado por la situación de la pandemia, aunque estaba en condiciones de seguir. Esta forma de trabajar de ahora no satisface a nadie, ni a los profesional ni a los usuarios».

Una necesidad conocida

En opinión de Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), el problema de la falta de facultativos hace 20 años que se conoce. «Se sabía que iba a haber un proceso de jubilaciones, que en la última década ha ido en aumento», y se ha pasado de haber médicos de sobra a faltar. Las plazas mir, cuenta, «aumentaban mucho para hospitales, pero no para Primaria, y no se cubrían todas porque no ofrecían un futuro atractivo. Y al final les ha explotado, pero ya se veía venir desde hace muchos años porque hubo una ola de contrataciones y ahora se jubilan al mismo tiempo».

En los centros de salud de Aragón, añade el presidente de Semergen, «falta algún médico, bien por una baja o porque no se ha ocupado esa plaza». El Salud, para paliar la carencia que afecta sobre todo al medio rural ofrece incentivos a quienes pidan plaza en los centros considerados de difícil cobertura. Además, para ocupar los puestos que quedaron vacantes tras el llamamiento centralizado del 4 de febrero, cuando solo se aceptaron inicialmente 40 de los 93 puestos que se ofertaron, Sanidad amplió estos puestos a residentes de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria.

"Seguir un año más me parece lo más justo tal y como estamos"

"Siempre he dicho que me jubilaría con la edad que marca la ley, con 66 años, aun pudiendo hacerlo con 65, que ya he cumplido. Me parece lo más justo, tal y como estamos". Antonio Pablo Martínez es médico de Familia en el centro de salud de Híjar y, desde hace 21 años, está en el consultorio de Albalate.

«En estos momentos faltan dos compañeros, uno por baja y otro por cambio de destino», explica. Reconoce que la crisis sanitaria ha obligado a redoblar los esfuerzos, y él sigue haciendo todos los turnos de guardia que le corresponden, a pesar de que la salud se haya resentido durante esta temporada: «Yo me contagié de covid en enero y, aunque no tengo ninguna patología crónica, me replanteo muchas cosas, porque ya tengo una edad. Siempre había creído que podía con todo, pero el virus ha hecho que me lo piense más».

Durante este año que le queda por delante, asegura, aprovechará para cerrar asuntos pendientes, como la presidencia del Congreso Nacional de Semergen, que lleva preparando tres años: «Hay que cerrar puertas antes de abandonar la profesión»