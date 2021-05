Starlink, ¿la opción para los aragoneses que tienen una peor conexión a internet?

Ofrecer conexión a internet a alta velocidad en cualquier parte del mundo. Ese es el objetivo de Starlink, la compañía del fundador de Tesla, Elon Musk, que tras poner en órbita a un buen número de satélites y estar operativo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, donde lo utilizan más de 10.000 usuarios, ha decidido expandirse por algunos países de la Unión Europea, entre ellos España.

Este servicio puede resultar atractivo para muchos aragoneses, sobre todo para aquellos que no cuentan con una conexión de calidad. "En los pueblos utilizamos internet como lo hacen los demás", indica Raquel Clemente, alcaldesa de la localidad turolense de Celadas. "En nuestro caso, tenemos varias opciones para conectarnos a internet, pero la realidad es que la fibra de 100 MB solo llega al colegio. En las casas nos llegan como mucho 30 MB. Una conexión que se ralentiza dependiendo de la climatología y del horario, ya que si muchos vecinos coincidimos conectados al mismo tiempo, la calidad de la conexión empeora".

La pandemia, de hecho, ha puesto en evidencia que la conexión a internet en algunas zonas de Aragón es "insuficiente y está obsoleta", como se reconocía desde el Gobierno de Aragón hace unos meses, que ya está trabajando en mejorarla.

Y es que la covid-19 ha provocado que a las ya habituales compras 'online' o al ocio por internet se una la teleformación, el teletrabajo y las videollamadas, entre otros servicios en línea, como la banca electrónica, que en los pueblos más pequeños tienen incluso más relevancia que en las localidades con mayor población por la falta de servicios físicos.

Así, el anuncio de Starlink puede resultar prometedor para algunos usuarios aragoneses. Por el momento, en algunas zonas de Aragón, como en Celadas, Starlink "tiene como objetivo", tal y como se puede comprobar en su web, "dar la cobertura en esta área a mediados o finales de 2021". Sin embargo, los tiempos dependen del municipio en el que nos encontremos. Un tiempo que suele ser menor en el caso de las localidades que cuentan con conexiones a internet, en la actualidad, más deficientes.

Este servicio, que tendrá por el momento una limitación de usuarios por zona, ya se puede reservar a través de la página web. De hecho, el particular ya puede contratar el servicio. Eso sí, esta conexión vía satélite de Starlink, por el momento, tendrá un precio más elevado que el acostumbrado. 99 euros tendrá que pagar el usuario al mes; además de los 499 euros por el equipo y 60 euros por el envío. Asimismo, se tendrá que tener en cuenta dónde se instala, puesto que para lograr una buena conexión se recomienda colocarlo en una zona libre de obstáculos y elevada.

No es el única compañía

Starlink, sin embargo, no es la única compañía que busca dar solución a estos usuarios que no tienen conexión a internet o que no cuentan con una buena calidad del servicio. Otras, como OneWeb o Project Kuiper, también pretenden ofrecer en un futuro una conexión a internet vía satélite. Unas opciones que, en este caso, no parece que vayan a dirigirse al usuario final, como Starlink, sino que las administraciones podrían ayudarse de ellas para mejorar el servicio en el territorio.