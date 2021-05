César Luis Vázquez, el lotero que lleva ocho meses en Los Monegros y ya ha dado dos premios importantes

César Luis Vázquez, natural de León, se instaló hace ocho meses en la localidad de Sariñena, donde se hizo cargo del estanco y despacho de lotería de la calle Eduardo Dato. Y desde su llegada la suerte le acompaña. En mayo, selló una bonoloto de más de 40.000 euros y dos semanas después, ha vendido un décimo del Primer Premio de la Lotería Nacional, dotado con 30.000 euros. El sorteo tuvo lugar la noche de este pasado jueves.

«He venido para dar alegrías», señala el leonés. Y eso que su llegada no fue cómo había imaginado. Al poco tiempo de aterrizar en Sariñena, sufrió una neumonía por legionela y pasó dos meses en la uci. Por suerte, salió adelante y en febrero, se hizo cargo de las riendas de su nuevo negocio. "En realidad, solo llevo cuatro meses trabajando y en este tiempo, además de dos premios importantes, he dado otros de menor cuantía que han rondado los mil euros", aclara, "feliz" con el cambio de rumbo que ha dado su vida. «Hace unos meses, mi familia no sabía si podría contar conmigo y ahora, estoy aquí repartiendo alegría», añade.

El décimo premiado de la Lotería Nacional se corresponde con el 49.455 y fue vendido por terminal. "No sé nada del ganador todavía, pero estoy seguro de que se ha quedado cerca, ya que todos mis clientes son de la zona", explica el lotero, que comparte la alegría del agraciado. "Dar un premio así es muy satisfactorio. Te sientes tan afortunado como el propio ganador", añade.

Aunque lleva desde los 18 años de cara al público, sus negocios nunca habían tenido relación con la lotería. Su último establecimiento estaba dedicado a la perfumería y la decoración. "En León, hace mucho frío y quería dar un cambio a mi vida. Buscaba un clima más cálido y me instalé en Los Monegros, aprovechando que se traspasaba este negocio por la jubilación de su anterior propietaria", explica. "Me había cansado de pasar frío", añade. El leonés está "encantado" con la decisión tomada y espera mantener la buena racha. "Aquí la gente es encantadora y además, tengo muy cerca la montaña y la playa. Deseo que la suerte me siga acompañando y sean muchas más las alegrías que lleguen de mi mano", concluye.